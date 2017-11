Bez dogovora o "mekoj granici" Irska blokira dalje pregovore o Bregzitu

U Briselu održan samit sa liderima država uz evropske istočne granice, kojima je i ovaj put obećana podrška ali ne i perspektiva članstva. Samit, kao i svaki drugi od aktiviranja člana 50 Lisabonskog sporazuma, nije mogao da prodje bez razgovora o bregzitu. Da li će decembarski samit evropskih lidera dati zeleno svjetlo za drugu fazu pregovora, pitanje je na koje danas jedni odgovaraju sa: DA, drugi: MOŽDA.

Još jedan samit, još jedna prilika da se, bez obzira na zadatu temu, razgovara o tome kako što bezbolnije preživjeti razvod Britanije od ostatka Unije. Mjesecima nakon početka pregovora o odlasku Velike Britanije iz EU, još uvijek nema čvrstog dogovora o bilo kojoj od ključnih tačaka - od prava Evropljana koji žive na ostrvu, granice izmedju dvije Irske, do finansijskog poravnanja izmedju dvije strane. Dablin je tu jasan - bez sporazuma o "mekoj " granici, neće ni dići ruku za novu fazu pregovora sa Londonom.

"Ako ne bude napretka u smislu više jasnoće o tome kako će se riješiti pitanje granice izmedju Sjeverne i Republike Irske, tako da tu ne bude čvrste granice, tada ne možemo ići naprijed u drugu fazu pregovora, fazu koju svi mi priželjkujemo", rekao je irski ministar spoljnih poslova Sajmon Koveni.

Ipak, prvi čovjek Evropske komisije je optimista da će susreti sa britanskom stranom donijeti napredak u posljednji trenutak.

"Sastaću se sa gdjom Mej četvrtog decembra, danas je sa njom sastao predsjednik Tusk. Finalna faza bi trebala da krene početkom decembra, postoji napredak, još uvijek ne znam pravac, ali napredak je tu", ističe predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker.

Napredak prema drugoj fazi pregovora, koja bi trebala da baci više svjetla na buduće, prije svega trgovinske odnose Britanije i EU, potvrdila je i britanska premijerka.

"Ostvarili smo progres u pregovorima, i to po svim pitanjima. Kada je riječ o granici izmedju dvije Irske, u stalnom smo kontaktu sa Dablinom i imamo zajedničku želju - da se slobodna trgovina i kretanje preko granice nastavi kao i do sada i o tome smo saglasni a to je i u zajedničkom interesu", izjavila je premijerka Velike Britanije, Tereza Mej.

Razgovarano je i o finansijskom poravnanju izmedju Britanije i EU, a sve što je premijerka spremna reći o tome je ponovljeno obećanje Londona da niti jedna evropska zemlja zbog odlaska Britanaca neće morati da plati više u evropski budžet. Koliko će Velika Bitanija da plati za odlazak i napuštanje preuzetih budžetskih obaveza, nije rečeno.

Inače, kada je riječ o istočnom evropskom susjedstvu, ono može računati na evropsku podršku ali ne i na članstvo. Dvije strane bilježe napredak u odnosmima i saradnji ali ...

"Ali dok bilježimo napredak i perspektive za budućnost, zamrznuti i oružani sukobi nastavljaju da spriječavaju razvoj u država evropskog istoka. Smrt četvorice ukrajinskih vojnika juče je samo posljednji dokaz tragičnih posljedica ruske agresije na Ukrajinu. EU osudjuje rusku agresiju i nikada neće priznati nelegalnu aneksiju Krima", zaključuje predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk.