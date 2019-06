Beograd zbog rekonstrukcija više nije funkcionalan grad

Agresivna urbanistička politika aktuelne vlasti u Beogradu sprovodi se nezakonito i dovela u pitanje osnovno funkcionisanje glavnog grada. Projekat "Beograd na vodi" i preuređenje čitavog Savskog amfiteatra, rekonstrukcija Trga Republike i zatvaranje Glavne železničke stanice načiniće prestonicu nenaseljivom, zbog čega je neophodno da se građani edukuju i obrazuju kako bi zaustavili urganistički haos u koji Beograd srlja, rečeno je na tribini "Beograd - prostor sile i moći", koja je održana na Filozofskom fakultetu kao pretposlednja u ovoj sezoni tribina "Nije filozofski ćutati".

"Danas znamo, vidimo i to živimo, tu politiku koja je u stvari jedna pljačkaška privatizacija javnog prostora. I to se radi brutalno, to se radi vidno, neskriveno. Tu novi urbani varvari marširaju Beogradom, gaze javni interes, uništavaju mu i vizuelni i urbani identitet, čvrsto uvereni i rešeni da ostave svoje štetočinske tragove“, rekao je arhitekta Dragoljub Bakić.

Podsetio je da aktuelna vlast sedam godina nije okončala ni jedan kapitalni projekat u gradu - obilaznica oko Beograda 25 godina ne može da se završi, nedostaje most za magistralni prsten, tunel ispod Terazijskog grebena koji bi trebalo da reši problem saobraćaja za Beograd na vodi nije ni počet, a građani su sami došli do podataka da geologija na tom mestu nije dovoljno ispitana.

"Saobraćaj za Beograd na vodi je nerešiv. Dva miliona kvadrata i 20-25.000 novih stanovnika tu ne može da stane. Saobraćaj je tamo nerešiv problem ako nemate metro - a mi ga nemamo. Izračunali smo da bi Savska ulica morala da ima po šest traka u svakom smeru, a to je nemoguće. Vi ste u ogromnom problemu. Šinski saobraćaj bi mogao nešto da doprinese, ali vi ste podigli šine, ugasili ste železnicu", rekao je Bakić naglašavajući da su vlasti poništile Generalni urganistički plan (GUP) na tom prostoru, koji je rađen vrlo pažljivo.

"Ono đubre o kome pričaju, o pacovima, akrepima i vešticama - to je ono što i sačuvalo tu lokaciju do sad, jer tu bi se desilo isto što se desilo i na Savskom nasipu, tu bi nikle njihove divlje izgrađene vikend kuće", rekao je arhitekta.

Naglasio je da je GUP-om predviđeno da se Beograd u stambenom smislu širi u pravcu Obrenovca, Grocke, Avale....

"Nikad stanovanje nije bilo predviđeno na tom mestu. Jer da biste izgradili dva miliona kvadrata, vi po zakonu morate na svakih 50 kvadrata da imate po jedno parking mesto. Znači, tu morate da smestite 40.000 parking mesta, što je nemoguća misija", rekao je on i upozorio da bi Beograd mogao da ostane bez dovoljno vode jer vlasti ignorišu izgradnju druge faze Makiša.

Istoričarka umetnosti Dubravka Lukić, iz inicijative "Pešaci nisu maratonci" ocenila je da aktuelnu vlast karakterišu mahom brzoplete i nezakonite radnje koje rade u centru grada.

"Beograd možemo da shvatimo kao bolestan grad, kao grad koji je zahvatio tumorom koji se širi kako se širi Beograd na vodi. Ova vlast tog bolesnika šminka", ocenila je ona.

"Oni umeju da potenciraju da je Beograd sada lepši. Nije ulepšan, onesposobljen je, više nije funkcionalan, i to je glavni problem", naglasila je Lukić dodavši da je stanovnicima centra grada ukinut saobraćaj i da im je onemogućeno kretanje.

"Uništavanje centra grada je uništavanje čitavog identiteta nacije, to je nukleus grada i cele Srbije.U tim rekosntrukcijama se potpuno ignorišu i zakon, i struka", rekla je Lukić i podsetila da je centar Beograda prostor sa najvišim stepenom zaštite.

Dobrica Veselinović iz organizacije "Ne da(vi)mo Beograd" je ocenio da je na prostoru Beograda na vodi izvršena akumulacija kapitala, koja je povezana sa političkim elitama na vlasti, koji su, kako je rekao, investitori u tom projektu.

Podsetio je da je Aleksandar Vučić tokom 2016. posetio gradilišta Beograda na vodi 13 puta.

"Ta akumulacija kapitala, u bilo kojoj promeni vlasti, biće teško ugrožena i o tome treba jako da računamo i o tome jako da razmišljamo".

VIDEO Snimak cele tribine "Beograd - prostor sile i moći"

