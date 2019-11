Putovanje u Severnu Makedoniju i Albaniju sa ličnim kartama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan na dogovor

koji su postigle Severna Makedonija, Albanija i Srbija koji

će omogućiti da građani Srbije u ove zemlje putuju samo sa

ličnim kartama i obratno.

Vučić je, na konferenciji za novinare u Ohridu, rekao da su

uradili "ogromnu stvar", ali da "mnogi ljudi u ovom trenutku

ne razumeju".



"Ovo će svakako biti budućnost. Ovde nema nikakvih

Jugoslavija, ovde ima samo boljeg života za sve naše

građane, da se lakše kreću, da lakše žive, i da imamo

ambijent normalnosti, a ne ambijent sukoba i mržnje",

istakao je Vučić.



On je rekao da očekuje da će "pre kraja Nove godine"

građani Srbije moći da ulaze na teritoriju Albanije samo sa

ličnom kartom, bez pasoša, kao i da će Albanci da ulaze na

teritoriju Srbije takođe samo sa ličnom kartom".



Vučić je rekao da je njihova ideja da se organizuju

zajedničke turističke ponude.



"Sletite na aerodrom Beograd, imate dozvole državnih organa

Srbije, vizu ili ne.Isto tako letom za Tiranu.Niko vas više

ne pita za vaša dokumenta.Sleteli ste u Tiranu ili Skoplje,

dobili ste dozvolu makedonskih ili albanskih nadležnih

organa.Možete da idete u Srbiju gde god hoćete, jer mi

verujemo našim kolegama da su na najbolji mogući način

obavili posao", rekao je Vučić.



On je naveo da će to značiti da više nećemo "maltretirati

strance" koji dolaze u posetu našim zemljama.