Mogu li avioni F-16 da pomognu Ukrajini u borbi protiv ruske invazije?

Dok Ukrajina čeka dolazak davno obećanih borbenih aviona F-16 od svojih zapadnih saveznika, američki eksperti razmatraju koliko ta letelica može da bude efikasna protiv ruskih pretnji.



Tokom 20-godišnje karijere u američkim vazduhoplovnim snagama, Den Hempton izveo je 151 vazdušni napad kao pilot aviona F-16. On kaže da bi F-16, iako će Ukrajina verovatno dobiti stariji model, još uvek mogao da promeni situaciju na bojnom polju za ukrajinske vazduhoplovne snage.



“Jedna od dobrih stvari u vezi sa avionom jeste da mu je vrlo lako ugraditi napredniju avionsku tehnologiju, elektroniku, radare. Ruski avioni nemaju ništa slično tome. I ako njime upravljaju zapadni piloti ili oni obučeni na Zapadu, onda je to još veća prednost jer mi ne letimo kao Rusi, i ne obučavamo ljude na taj način", objašnjava on.



Hempton je ohrabrivao Sjedinjene Države da pošalju F-16 u Ukrajinu u proleće 2022 i bio je frustriran što im je trebalo toliko vremena da odobre slanje tih aviona.



Filip Bridlav, glavni komandant NATO snaga u Evropi od 2013. do 2016. godine i bivši pilot F-16, kaže da bi mlazni avioni mogli da pomognu Ukrajini u sprovođenju kopnenih operacija.



“Dobra strana tih aviona jeste što kada obezbeđuju vazdušni prostor iznad naših trupa – da bi one mogle da izvode savremene ratne manevre, za šta je potreban primat u vazdušnom prostoru na ratištu - onda postaju izuzetno oružje za podršku na terenu", kaže Bridlav.

Austrijski vojni ekspert Gustav Gresel smatra da su najnoviji masovni vazdušni napadi Rusije na ukrajinske gradove pokazali da su ukrajinski protivvazdušni sistemi veoma efikasni, i da je trenutni rat pokazao koliko bi ključni mogli da budu zapadni avioni u Ukrajini.



“Problem sa postojećim borbenim avionima u Ukrajini – Su27 i MiG29 – nije toliko u samim letelicama, koliko u municiji. Većina raketa i projektila koje ti avioni ispaljuju proizvedeni su u Rusiji, i veoma ih je teško nabaviti. Zato, ako Ukrajina nastavi da presreće takve mete lovcima, biće joj potrebni zapadnjački borbeni avioni koji ispaljuju zapadnjačke rakete", ističe Gresel.



Hempton dodaje da će Ukrajini biti potrebno oko 36 do 40 aviona F-16 da bi se odbranila od ruskih napada. Zapadne vlade obećale su Ukrajini oko 60. Pošto je avion istorijski tako pouzdan, objašnjava on, Ukrajini nije potreban ogroman broj.



“Ako imate grupu od 40 aviona F-16, mogli bi da imate 30 spremnih za let, dok ostali prolaze kroz održavanje, nadogradnju ili ako nešto nije u redu, popravku. To je veoma pouzdan avion, i ima vrlo visok, kako ga zovemo, nivo kapaciteta u misijima u poređenju sa drugim letelicama", zaključuje Hempton.



Prema navodima zapadnih vojnih zvaničnika, ukrajinski piloti trenutno se obučavaju da upravljaju avionima F-16 u Danskoj i Engleskoj, ali nije jasno kada će biti spremni. Takođe nije poznato kada će avioni biti isporučeni Kijevu.