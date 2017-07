Autoput od Bara do granice sa Srbijom "u roku"

Izgradnja prve dionice autoputa od Bara prema granici sa Srbijom, od Podgorice do Mateševa, biće završena u roku, na kvalitetan način i uz poštovanje najviših bezbjednosnih standarda. To je kazao glavni direktor kineske kompanije CRBC Lu Šan na sastanku sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem.

Šan je istakao da je dionica crnogorskog autoputa, među 200 projekata koje njegova kompanija radi širom svijeta, jedan od prioriteta kompanije CRBC.

"Najavio je da će pojačati prisustvo inženjera i menadžmenta na terenu te zaposliti dodatnu radnu snagu i iz Crne Gore kako bi se intezivirali radovi na autoputu. Šan je rekao i da će posebna pažnja biti posvećena zaštiti životne sredine", saopšteno je nakon sastanka.

Premijer je kazao da je izuzetno zadovoljan dinamikom radova u 2017. godini i ponovio očekivanje da u ovoj godini bude potrošeno svih 194,3 miliona eura predviđenih za autoput u kapitalnom budžetu za ovu godinu. On je podsjetio da je do sada izdato 16 građevinskih dozvola, te da se ubrzo očekuje izdavanje još jedne, čime se stvaraju uslovi da na cijeloj trasi ima više mašina i zaposlenih.

"Premijer je saopštio da Vlada već u ovom trenutku radi na stvaranju pretpostavki za nastavak gradnje autoputa od Mateševa do granice sa Srbijom. Direktor CRBC-a je kazao da je njegova kompanija dogovorila sa vlastima u Srbiji izgradnju autoputa do granice sa Crnom Gorom, kako bi se spojio sa trasom koja na teritoriji naše države treba da ide do Boljara. Istakao je važnost ovog projekta ne samo za Crnu Goru i Srbiju, već i za cio region Zapadnog Balkana", navodi se u saopštenju nakon sastanka.

Vlada Crne Gore, kako je naveo premijer, ima planove za ozbiljan razvoj infrastrukture, ne samo u drumskom, nego i u željezničkom saobraćaju, ali ukazao da se moraju naći modeli kako se ne bi ugrozili napori koje Vlada čini u konsolidaciji javnih finansija. U tom kontekstu, sagovornici su pozitivnim ocijenili model privatno-javnog partnerstva.

CRBC planira da značajno poveća broj radnika na terenu ali i mehanizacije i operative kako bi obezbijedili da projekat bude završen u roku, kazao je pedsjednik te kompanije Lu Šan.

Predsjednik CRBC-ja se danas sastao sa Ministrom saobraćaja i pomorstva Osmanom Nurkovićem. Ministar je još jednom naglasio važnost i veličinu projekta za Crnu Goru i u građevinskom, ali i u finansijskom smislu. Predsjednik kompanije CRBC je predočio namjeru da se tokom svoje posjete lično uvjeri u proces realizacije ovog, kako je istakao, za kompaniju važnog projekta, koji je, kaže, svojevrstan test kako za državu kao investitora, tako i za kompaniju koja pokušava da se pozicionira na evropskom tržištu.