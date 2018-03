Analitičari o hapšenju Đurića: Još jedna predstava za javnost

Akcija policije i hapšenje Marka Đurića u Mitrovici je rezultat dogovora Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, smatra analitičar iz Prištine Fadilj Ljepaja. S druge strane pojedini srpski političari takođe smatraju da se radi o još jednoj predstavi za javnost.

Analitičar Fadilj Ljepaja smatra da je kako je kazao filmsko hapšenje Marka Đurića i ponašanje pripadnika Kosovske policije tokom akcije na severu Kosova gde su ljudi bili fizički napadani nepotrebna i nedostojanstvena predstava. Ipak po njegovim rečima to je rezultat dogovora političara sa ciljem da Srbi sami krenu u formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO).

„Mislim da su najnoviji razvoji na severu zapravo dogovoreni scenario na tajnom sastanku koji su imali gospodin Vučić i gospodin Tači prethodnih dana. I mislim da je to bio povod koji je dat srpskim politilčarima sa Kosova da pokrenu sami inicijativu za stvaranje Asocijacije (ZSO) pošto je ona bila dovedena do mrtve tačke, presudom Ustavnog suda i protestima opozicije koji su bili veoma žestoki“, rekao je Ljepaja.

Bivši ministar za povratak i zajednice u Vladi Kosova Slaviša Petković smatra da je akcija policije i hapšenje Marka Đurića u Mitrovici kako je kazao jedan „loš holivudski film“. Po njegovim rečima, nije moguće da policija primenjuje silu nad Srbima koji su deo Vlade i Skupštine Kosova, a da to nije deo nečije režije.

„Ja sam bio ministar u Vladi Kosova. Ne mogu da zamislim da institucije koje su, ajde da kažemo sada vojnički, po komandnoj odgovornosti ispod mene, da mogu da dignu ruku na mene. Znači, policija da bije ministra i zamenika premijera? Meni to liči na neki scenario“, kazao je Petković.

I Momčilo Trajković ocenjuje da se radi o dobro izrežiranoj predstavi, gde je istovremeno i demonstirana nepotrebna sila od strane policije, posebno prema direktoru Kacelarije za Kosovo i Metohiju koga su policajci, stotinak metara, vezanog ulicom sprovodili do policijske stanice.

„Niko nema pravo da sa puškama, sa dugim cevima uđe ovde i svakog pojedinačno učesnika prisili da legne dole, da ga cevima udara da bi pokazao svoju snagu i onda da jednog čoveka sa kojim pregovaraju svakoga dana uzmu, privedu, dovedu u Prištinu, i to je ono što nikada niko neće da oprosti. Ja imam velika neslaganja sa gospodinom Đurićem, to sam pokazao, ali da čoveka kao poslednjeg...vuku ulicama Prištine vezanog, pognute glave, pobednički vode kroz Prištinu, to je najveći poraz koji su mogle da dožive te institucije. To je ljaga i na albanski narod, jer bez obzira na to koliko se mi ne slažemo u nekim stvarima albanski narod nije to“, kazao je Trajković.

U akciji policije u severnoj Mitrovici na okruglom stolu koji je organizovan u okviru unutrašnjeg dijaloga povređeno je tridesetak osoba među kojima i ministar poljoprivrede u Vladi Kosova koji se još uvek nalazi u bolnici u severnoj Mitrovici.

Među povređenima je i petoro novinara, a uništen je i deo opreme Radio televizije Puls iz Šilova.

Udruženje novinara Srbije osudilo je napade na novinare, a predstavnik OEBS-a za slobodu medija, Harlem Desir i šef Misije OEBS-a na Kosovu Jan Bratu, izrazilu su duboku zabrinutost za bezbednost novinara koji su izveštavali tokom policijske intervencije u Mitrovici pre dva dana.