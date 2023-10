U kojim američkim državama su radnici najsrećniji?

Radnici na Aljasci su najsrećniji u Americi, dijelom zahvaljujući većim platama i kraćoj radnoj nedelji, pokauje istraživanje platforme za ljudske resurse "SelectSoftware Reviews".

Istraživači su razmatrali nekoliko faktora, među kojima su plate, stopa napuštanja poslova, put do radnog mjesta, radno vrijeme i plaćeni odmor.

Radnici na Aljasci u prosjeku rade 31,3 sata nedeljno, imaju prosječnu godišnju platu od 52.000 dolara, a poslom je zadovoljno gotovo 70 odsto.



Zadovoljstvo poslom ključno je za sreću, smatra Mirijam Lis, profesorka psihologije na Univerzitetu Meri Vašington u Frederiksburgu, u Virdžniji.

"Posao koji vas ispunjava omogućava vam da se osjećate kompetentno i da obavljate zadatke koji su vam važni. Ako imate ispunjen život, u kojem postoji određena svrha, bićete zadovoljni", ističe Lis.

Među drugim državam sa najsrećnijim radnicima su Roud Ajlend, Sjeverna Dakota, Kolorado i Minesota.

Roud Ajlend je na drugom mjestu. U toj državi je niska stopa radnika koji napuštaju posao, te najmanja stopa povreda na radu od bilo koje druge države. U Sjevernoj Dakoti, koja je na trećem mjestu po zadovoljstvu radnika, prosječna plata je 47.400 dolara, a do posla se u prosjeku putuje samo 17,6 minuta.

Najnezadovoljniji radnici su u Džordžiji, Teksasu, Floridi, Južnoj Karolini i Njujorku.

U Džordžiji je zadovoljstvo poslom na najnižem nivou, sa 29,62 procenta. U Teksasu je druga najduža radna nedelja, sa u prosjeku odrađenih 43,6 sati. Na Floridi, prosječni radnik zarađuje 18 dolara po satu, u poređenju sa 32 dolara koliko se isplaćuje na Aljasci. U Južnoj Karolini, radnici zarađuju 13.000 dolara manje godišnje od stanovnika Aljaske.

"Siromaštvo definitvno može da vas učini nesrećnim, zato što su vam osnovne potrebe neispunjene i ne možete da imate određenu autonomiju, da sami donosite odluke", ističe Lis.

U Njujorku se najduže putuje do radnog mjesta, i ta država je na petom mjestu po najnezadovoljnijim radnicima.



“Ovi rezultati pokazuju značajan uticaj lokacije na zadovoljstvo radnike, bez obzira da li je to povezano sa državnim zakonima, dužinom puta do posla ili platama. To naglašava koliko je važno da poslodavci stvore uslove u kojima radnici mogu da se osjećaju ispunjeno i da napreduju", ističe se u izvještaju.