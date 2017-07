Raketni napad SAD na Severnu Koreju - malo verovatna opcija, barem za sada

Preventivni vojni udar može biti među "prilično ozbiljnim stvarima" za koje je Donald Tramp rekao da ih razmatra u slučaju Severne Koreje, ali to je korak toliko pun rizika, da se rangira među malo verovatne opcije.

Čak je malo verovatno da bi takozvani hirurško precizni udar na delimično skrivene nuklearne i raketne snage Severa, uništio njihov arsenal ili zaustavio njihovog lidera, Kim DŽong Una, da brzo ne odgovori dalekometnom artiljerijom koja bi mogla da ubije zastrašujući broj ljudi u Južnoj Koreji u samo nekoliko minuta.

To bi se onda pretočilo u potpuni konflikt. I dok Trampov šef Pentagona, DŽim Matis, kaže da bi SAD preovladale, on veruje da bi to bio "katastrofalan rat".

Tramp se sastao sa liderima Južne Koreje i Japana u Nemačkoj u petak i u zajedničkoj izjavi oni su osudili "lansiranje bez presedana" nazvavši ga velikom eskalacijom i globalnom pretnjom koja zahteva "maksimalni pritisak" na Pjongjang.

"Pljačkaški mentalitet"

Uzvraćajući, Severna Koreja saopštila je da je njeno probno lansiranje od 4. jula bilo "poslednja kapija kompletiranja državnih nuklearnih snaga". U dugoj izjavi Ministarstva spoljnih poslova kaže se da interkontinentalna balistička raketa ima za cilj da nadjača američko neprijateljstvo, koje je povezano sa "pljačkaškim mentalitetom" i da je omogućila Severu da "udari u samo srce SAD u svakom trenutku".

U Poljskoj u četvrtak, Tramp je rekao da je došlo vreme za suprotstavljanje Severnoj Koreji.

"Ne volim da govorim o tome šta planiram, ali postoje neke prilično ozbiljne stvari o kojima razmišljam", rekao je predsednik. "To ne znači da ćemo ih i sprovesti".

Tramp nije pomenuo koje "ozbiljne" opcije razmatra po pitanju severnokorejskog lansiranja interkontinentalne rakete 4. jula. Administracija preispituje svoju celokupnu politiku prema Severnoj Koreji mesecima, proglasivši da raniji pokušaji "strateškog strpljenja" nisu uspeli. Administracija je govorila o "izgladnjivanju" Severne Koreje nedostatkom novca za njen nuklearni program i navođenju drugih zemalja da pojačaju diplomatski i ekonomski pritisak.

Ali, Tramp i njegovi saradnici nisu isključili mogućnost rata protiv suparnika koji se otvoreno oglušuje o rezolucije Saveta bezbendosti Ujedinjenih nacija i preti Sjedinjenim Državama.

"Sramota je što se tako ponašaju", rekao je Tramp, "ali oni se ponašaju na vrlo, vrlo opasan način i nešto mora biti učinjeni po tom pitanju".

Nova realnost

Tramp je ovo govorio u vezi sa probnim lanisranjem nenaoružane balističke rakete (ICBM) u utorak, koja je po prvi put demonstrirala domet potreban da bi se doseglo tlo SAD. ICBM je lansirana po dosta vertikalnoj trajektoriji, tako da je pala blizu Japana. Američki analitičari proračunai su da bi, da je lansirana po standardnoj napadačkoj trajektoriji, raketa mogla da stigne do Aljaske. Uz dalja testiranja, Severna Koreja će dosegnuti čak i veće razdaljine.

Lansiranje rakete stvorilo je novu realnost za SAD i njene južnokorejske i japanske saveznike, koji su već u dometu raketa Severa. Sa populacijom od 20 miliona ljudi, Seul je lako dohvatljiv za severnokorejsku brojno artiljerijsko oruđe postavljeno severno od Demilitarizovane zone, koja predstavlja tampon-zonu između Severa i Juga.

Japan bi takođe mogao da bude meta. Pored nuklearne pretnje, veruje se da Sever takođe ima i hemijsko i biološko oružje.

Cena rata teško zamisliva

SAD imaju oko 28.000 trupa u Južnoj Koreji, a general DŽozev Danford, predsedavajući Združenim generalštabom, kaže da u samom Seulu boravi oko 300.000 američkih državljana. Danford je predvideo 12. juna da bi žrtve rata bile brojne - "i mnoge od tih žrtava pale bi u prva tri, pet, sedam dana rata u kome bi svi ti ljudi u velikoj oblasti Seula bili izloženi pretnji Severne Koreje i ne bi bili u mogućnosti da se prethodno isele".

Matis je rekao pred komitetom Predstavničkog toma da će ukoliko dođe do borbe, SAD i njeni saveznici prevagnuti, ali je cenu tako nečega teško zamisliti.

"Bio bi to rat ozbiljan u pogledu ljudske patnje više nego išta što smo videli od 1953.", rekao je, govoreći o poslednjoj godini Korejanskog rata. Tada su se snage SAD borile rame uz rame sa Južnokorejcima protiv Severne Koreje do pat pozicije. Bilo je to doba kada Sever nije imao nuklearno, ni hemijsko oružje.

Tramp je rekao da neće dozvoliti Severoj Koreji da postigne ono što naziva svojim ultimativnim ciljem - izgradnju nuklearne rakete sposobne da stigne do Sjedinjenih Država. Iako je sada Sever pokazao da može da dosegne tlo SAD, verovatno još uvek nije u mogućnosti da takvu raketu naoruža nuklearnom bojevom glavom.

Međutim, ukoliko mu bude dozvoljeno da nastave sadašnjim kursom, Sever će verovatno dostići svoj cilj za nekoliko godina.

SAD streme diplomatiji

Tokom neplaniranog susreta sa novinarima u Pentagonu u četvrtak, Matis je rekao da ovonedeljno lansiranje rakete nije predstavljalo pretnju po SAD. On je rekao da ono nije promenilo opredeljenost administracije da stremi diplomatiji kako bi rešilo ovu nuklearnu pretnju, ali sugerisao je da će Severnu Koreju možda biti teško pomeriti.

"Svaki napor Severne Koreje da započne rat vodio bi do ozbiljnih posledica", za tu zemlju, rekao je.

Matis je rekao da nas sposobnost raketa Severa ne dovodi samo po sebi bliže ratu.

Od četvrtka, nije primećeno nikakvo dovođenje novih snaga SAD, kopnenih, vazdušnih ili pomorskih u Južnu Koreju.