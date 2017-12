Američka ekonomija gubitnik poreske reforme?

Poreskim zakonom predviđeno je povećanje broj odbitaka za većinu porodica i pojedinaca, zbog čega će na kraju platiti manji porez. Takođe se snižava poreska stopa za korporacije i one sa velikim zaradama. Međutim, poreska reforma će biti veoma skupa.

Republikanski članovi Kongresa tvrde da će poreski zakon podstaći investicije i zapošljavanje, a da će Amerikanci imati više novca.

"Znam da će životi svih biti bolji zbog poreske reforme, zato što će porodice dobiti olakšice, plate će biti veće, imaćemo snažniju ekonomiju, a i radna mjesta će biti vraćena iz inostranstva”, rekao je republikanski kongresmen Kevin Brejdi.

I dok pristalice reforme vjeruju da će poreske olakšice biti podstrek za poslovne investicije i potrošnju, čak i konzervativne procjene ukazuju na to da će zakon dovesti do povećanja američkog duga za hiljadu milijardi dolara u narednoj deceniji.

"Tršišta očigledno nemaju odgovor na pitanje kako će Tramp to da finansira, s obzirom na to da ima malo ponavljanja iz 80-tih, kada je Ronald Regan rekao da će niže poreske stope za korporacije jednostavno dovesti do povećanja prihoda. To se nije dogodilo tada i pitanje je da li će se dogoditi u 2018”, kaže Karsten Breski iz ING banke.

Uprkos strahovanjima zbog povećanog deficita i mogućih rezova u socijalnim programima, Breski kaže da na finansijskim tržištima uglavnom vlada osjećaj olakšanja. Koliko će predsjednikov poreski zakon pomoći srednjoj klasi ostaje da se vidi. Međutim, analitičar Greg Mekbrajd kaže da su pravi dobitnici oni sa visokim zaradama.

“Poreski zakon naginje u tom smjeru. To će biti dobro za dioničare, jer će im poreska ušteda donijeti veći profit i dividende, biće i više otkupa akcija i do određenog nivoa možda više zapošljavanja, jer će kompanije možda više poslovati u Sjedinjenim Državama nego u inostranstvu”.

Nedavno istraživanje Nacionalnog udruženja poslovnih ekonomista pokazalo je da odgovori na sva pitanja dugo neće biti poznati.

“Veliki broj poreskih obveznika će vjerovatno plaćati više, zato što su, uprkos snižavanju određenih stopa, ukinuti mnogi važni odbici. Biće potrebno dugo vremena prije nego što se bude znalo ko su dobitnici, a ko gubitnici”, smatra Ken Simonson iz udruženja.

Odbor za odgovorni federalni budžet vjeruje da je gubitnik američka ekonomija, s obzirom na to da će poreski zakon na kraju koštati zemlju više od dvije hiljade milijardi dolara.