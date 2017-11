Ambasador SAD: Ne tražimo od Srbije da bira između EU i Rusije

Posle izjave zamenika pomoćnika američkog državnog sekretara Hojt Brajan Jia da je poruka Srbiji da ne sedi na dve stolice bila savet, a ne ultimatum, oglasio se i ambasador SAD u Srbiji Kajl Skat koji kaže da SAD ne traže od Srbije da bira između EU i Rusije i da snažno podržavaju Srbiju na njenom putu ka EU što ne isključuje dobre odnose sa Rusijom.

Prema rečima ambasadora, zamenik Ji je u nedavnoj poseti Beogradu sugerisao da što se Srbija brže bude kretala u tom procesu, biće uspešnija, a na pitanje da li se Hojtova poruka o "sedenju na dve stolice" odnosi na spoljnu politiku Srbije ka Rusiji, Skat kaže da to nije tako shvatio.

"Mislim da je Hojt bio prilično jasan, a nedavno je i dodatno objasnio svoj stav. Ali mi smo, kao i druge članice NATO, oduvek poštovali odluku Srbije o vojnoj neutralnosti i nameru da se ne priključuje NATO i niko u stvari i ne vrši pritisak na Srbiju da uđe u NATO," rekao je Skat u intervjuu za Novi magazin.

On ističe i da pridruživanje EU nije samo pitanje usaglašavanja zakonodavstva, kako bi se ispunili zahtevi EU,već to je i politički proces u kojem zemlja kandidat mora da ubedi članice EU da će svojim pridruživanjem doprineti EU zajednici, a to znači prihvatanje i sprovođenje zajedničkih vrednosti.

"Srbija će morati da bude potpuno posvećena EU, uključujući i to da prihvati i sprovodi njenu zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku, kako bi time okončala proces pridruživanja," navodi ambasador.

Srbija je u programu Partnerstvo za mir, dodaje on i kaže da SAD aktivno sarađuje sa Vojskom Srbije i da misle da je to pozitivna stvar, a da nemaju ni primedbi na to što Srbija takođe vojno sarađuje sa Rusijom na usavršavanju svoje vojske.

"Naš cilj je da osiguramo da Vojska Srbije bude maksimalno sposobna da se pridruži međunarodnim mirovnim operacijama, a to znači da imamo standarde koje primenjuju UN, EU, NATO," rekao je Skat.

Nakon nekih kritika iz Vlade Srbije na njegove opaske, Skat kaže da svaki ambasador predstavlja svoju zemlju, kao i njene interese i stavove, ma gde da je postavljen i da je deo tog posla i uključivanje u trenutna događanja koja utiču na bilateralne odnose, te da je njegov posao u Srbiji da prenosi poziciju SAD po pitanjima koja su od interesa za obe zemlje, kako bi se povećalo međusobno razumevanje i krenulo napred ka još bližim odnosima.

"I da, kada god odgovorim pozitivno na postavljeno pitanje, to biva skoro neprimećeno, međutim, kada iznesem iskrenu zabrinutost, moji komentari izazovu različite emocije u Srbiji. Ipak verujem da je svaka debata - dobra debata," kaže ambasador.

Dodao je da su sada odnosi Srbije i SAD "snažni", a da američke kompanije zapošljavaju više od 17.000 radnika u Srbiji, koje sa sobom donose važne tehnologije i menadžerska iskustva.