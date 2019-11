Ambasada SAD: Cilj posete Zarzeckog nije bio da se objavi odluka o sankcijama

Cilj posete direktora Radne Grupe 231 Biroa za međunarodnu bezbednost i kontrolu naoružanja Stejt Departmenta Tomasa Zarzeckog Srbiji nije bio da se objavio odluka o sankcijama - saopštila je danas ambasada SAD u Beogradu i istakla da se on sastao sa zvaničnicima srpske Vlade u okviru konsultacija koje obavlja sa američkim partnerskim i savezničkim vladama širom sveta u vezi sprovođenja Sekcije 231 Zakona o suprotstavljanju američkim suparnicima kroz sankcije.

"Sjedinjene Države pozdravljaju transparentnost koji je pokazala Vlada Srbije u vezi sa svojim namerama i aktivnostima", ističe se u saopštenju ambasade i dodaje da se očekuje nastavak bliske saradnju sa Vladom Srbije "kako bi se obezbedila potpuna jasnoća u vezi sa punom primenom CAATSA i izbegli nesporazumi."

Posle susreta sa američkim zvaničnikom i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je izjavio da je imao dobar i korektan razgovor sa Zarzeckim i da neće biti nikakvih sankcija.

Dačić: Srbija nema šta da krije

Ističući da je američki zvaničnik do sada obišao 60 zemalja i da od njegovog dolaska u Srbiju ne treba praviti nikakav spektakl, Dačić je novinarima rekao da je Zarzecki zadovoljan onim što je čuo u Beogradu, odnosno političkom porukom najvišeg državnog vrha Srbije.

Dačić je preneo i da je Zarzeckom rekao da Srbija ima svoje intrese koji se tiču zaštite teritorijalnog integriteta i suvereniteta i da u skladu s tim mora da vodi računa o odbrambenim mogućnostima i da vodi politiku vojne neutralnosti:

"Osnovna poruka je bila ta da mi želimo jedan potpuno otvoren i transparentan odnos, da mi nemamo šta da krijemo i da nemamo nikakve namere da ulazimo u probleme sa Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je Dačić novinarima.

U izjavi za Glas Amerike vojni analitičar Aleksandar Radić ističe da su američke sankcije fleksibilne i da ne moraju biti izrečene. Po njegovim rečima ne postoji lista na kojoj piše - ovo smete, a ovo ne smete da kupujete, već da je reč o samoj ideji saradnje sa Rusijom:

"Kada su Rusi, iza leđa NATO došli sa raketnim sistemom S400, sa zonom uništenja od 380 kilometara po daljini, to je bila politička poruka Moskve - mi stojimo vojno iza Srbije. To se tako čita. Jer, na aerodromu Batajnica, na vatrenom položaju raketnih sistema koji su bili prekriveni maskirnim mrežama, visoko su izvešene ruske zastave. To je simbolična potvrda ruskog prisustva na srpskoj teritoriji. Tu je povod zbog koga se postavlja pitanje - šta Srbija to radi", kaže Radić.

Po rečima Aleksandra Radića, nabavka ruskih helikoptera ili sistema Pancir nije sporna jer ne menja balans snaga u regionu. Ta oružja se pre svega koriste u srpskoj unutrašnjoj politici, jer, kako kaže Radić, nesumnjivo je da će biti prikazani pred izbore na proleće iduće godine kao dokaz da je vlast učinila nešto na jačanju Vojske Srbije.