Alge - jedan od načina da se nahrani planeta?

Borba protiv gladi širom sveta predstavlja jedinstveni izazov. Problem nije samo u tome kako dostaviti hranu onima kojima je potrebna, već treba razmišljati i o tome kako uzgajati hranu koja će nahraniti gladne. Jedna grupa u Kaliforniji možda ima odgovor na to pitanje, barem kada se radi o proteinima.

Oko 790 miliona ljudi širom sveta je hronično neuhranjeno. Većina tih ljudi živi u zemljama u razvoju, što pravi logističke probleme za dostavljanje hrane onima kojima je najpotrebnija. Osim toga, postoji i dublji problem, objašnjava genetičar za alge Stiven Mejfild.

“Na svetu ne postoji manjak kalorija. Ono što nam fali su proteini i nezasićene masne kiseline”.

Zapravo i jedan i drugi sastojak nalazi se u algama …

“U algama prirodno ima puno proteina i lipida (masti) a to je ono što svetu stvarno treba”.

Mejfild i njegov tim su zato uz pomoć mikro-inženjeringa napravili alge bogate proteinima koje mogu da se isuše i iskoriste kao dodatak hrani.

“Evo, ovu smo upravo završili i jednostavno je isušimo. A onda, od nje se napravi fini zeleni prah koji je jestiv. Čak šta više, ima odličan ukus”.

Mejfildova revolucionarna ideja zasniva se na tome da bi alge jednog dana mogle da zamene ogromne količine zemljišta, koje je potrebno farmerima za proizvodnju proteina, odnosno uzgoj govedine i soje.

“Ohrabren sam novim kompanijama, koje su od proteina iz sintetičkih biljaka počele da prave zamene za meso ali koje izgleda kao pravo meso. To izgleda poznato i ljudi hoće to da jedu. Ako bismo mogli to isto da radimo sa proteinima iz algi uzmeto iz govedine, to bi bila ogromna dobrobit za prirodnu sredinu, a bilo bi i finansijske koristi”.

Mejfildov projekat finansira američka vlada, a tim privodi kraju istraživanje na terenu gde su alge uspešno izrasle u prirodi. Proizvod za tržište još nije u ponudi, ali se Mejfild nada da će alge možda biti jedan od načina da se nahrane hronično neuhranjeni ljudi širom planete.