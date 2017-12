AI: EU snosi deo krivice za zlostavljanje migranata u Libiji

Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesti internešenal optužuje Evropu da je, želeći da zaustavi priliv imigranata iz Afrike, zatvorila oči nad brutalnostima kojima su imigranti izloženi od strane libijske obalske straže i brojnih milicija koje djeluju u Libiji.

Evropske vlade ne samo da znaju za zločine, ropsko držanje, seksualna zlostavljanja i tragedije kojima su izloženi imigranti, već i aktivno podržavaju libijske vlasti da na svaki mogući način spriječe prelazak imigranata na evropsko tlo, upozorava AI, koji svoje tvrdnje potkrepljuje brojnim dokazima, video snimcima i svjedočenjima imigranata koji su prošli torture u libijskim izbjegličkim kampovima.

Sa druge strane, zvanični Brisel se hvali uspješnom saradnjom sa libijskom vladom, čiju obalsku stražu obučava i donira znatne sume novca i opreme, sve u jednom cilju - da imigrante drže podalje od Evrope.

Prema dokumentaciji AI, najmanje jedan brod koji je Italija donirala Libiji je učestvovao u presretanju čamca sa imigrantima na Mediteranu, kojom prilikom se više od 50 ljudi utopilo.

Na izvještaj AI reaguju u Evropskom parlamentu.

"Uvijek je teško reagovati na ovakve stvari jer vas ostavljaju bez riječi i ono što je šokantno u ovome je da ovo nije nova stvar. Šokira to da su vlade i Evropska komisija znali za ovo ali su se ponašali kao da to ne postoji, da to nije njihova odgovornost, u najboljem slučaju nesretan popratni efekat političke odluke. Drže zatvorene oči nad činjenicom da ljudi više ne umiru daveći se u okeanu, već u pustinji, izloženi su paklu u izbjegličkim kampovima, a to mora prestati! Moj je utisak da posljednjih godina mi punimo džepove teroristima, milicijama i korumpiranim političarima", ističe Sofija Int Veld, članica evropskih liberala.

"Otkad je EU postala organizacija koja ne sluša organizacije kao što je AI ili UNHCR? Ako ih ne slušamo, onda smo u velikoj nevolji, a imamo rješenje za to, EP je davno već urgirao. Treba nam koherentna politika, prijem izbjeglih spašavanje života na moru i nikako ne uključivati treću stranu u to", smatra Malin Bjork iz evropske ujedinjene ljevice.

Ovo su prve evropske reakcije na izvještaj AI. Na zahtjev brojnih parlamentaraca, EP večeras organizuje vanrednu raspravu sa koje će se, vjeruje se, uputiti jasan poziv evropskim instimtucijama da prekinu sramotnu praksu saučesništva u patnjama imigranata u Libiji i preduzme mjere kako bi evropska imigracijska politika dobila humano lice.