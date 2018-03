Advokat porno glumice traži da Tramp da izjavu pod zakletvom

Advokat porno zvezde Stormi Danijels je tražio od federalnog suda da zahteva od predsednika Trampa da da izjavu pod zakletvom zbog navodne afere koju je, kako Danijels tvrdi, imala sa budućim američkim liderom.

Advokat Majkl Avenati je podneo taj zahtev u sredu na sudu u Kaliforniji. On je takodje zatražio da izjavu pod zakletvom preda I Trampov lični advokat Majkl Koen, koji porno glumici platio 130.000 dolara neposredno pre izbora 2016., da se ne bi oglašavala o vezi koja se, kako Daniels tvrdi, odigrala tokom golf turnira u Nevadi.

Avenati je istakao kako želi da sazna da li je Tramp znao o toj isplati I pristao na to.

“Mi tražimo izjave pod zakletvom od predsednika I gospodina Koena o tome šta su znali, kada su znali I šta su tim povodom uradili.”, rekao je Avenati. Pretres o njegovom zahtevu zakazan je za 30. april.

Tramp, koji na Tviteru detaljno komentariše širok spektar tema, do sada nije tvitovao o Danijels, mada su njegovi predstavnici za štampu rekli kako on demantuje sve njene optužbe, uključujući da je njoj I njenoj ćerki prećeno 2011. godine pošto je dala intervju o noći provedenoj sa Trampom.

Bela kuća je odbila da odgovori na pitanja o isplati koja je imala za cilj da se ućutka Danijels I rekla novinarima da se obrate Trampovom advokatu Koenu. Trampov advokat navodi da je platio novac iz ličnog hipotekarnog kredita pošto je otvorio novi korporacijski račun da bi obavio tu transakciju.

Trampovi kritičari navode da je isplata Stormi Danijels predstavljala ilegalnu donaciju za kampanju, zbog toga što je isplaćena pred same izbore I činjenice da je suma daleko prevazilazila dozovljeni limit za donacije predizbornoj kampanji.

Avantijev zahtev da se Tramp i Koen ispitaju je deo parnice Stormi Danijels čiji je cilj da se poništi ugovor koji je potpisala da ne oglašava povodom navodne afere sa Trampom. Ona tvrdi da taj ugovor treba da bude poništen jer Tramp, na kojeg se u ugovoru osvrće pod pseudonimom Dejvid Denison, nije potpisao ugovor.

Uprkos zahtevima da se ne oglašava povodom odnosa sa Trampom, 39 godišnja glumica je u detalje opisala taj susret u emisiji mreže CBS “60 Minutes” koja je imala najveći rejting u poslednjih deset godina sa 22 miliona gledalaca.

U jednom trenutku tokom večeri koju je provela sa Trampom, Danijels je ispričala da je on nadugačko govorio o sebi, pokazavši joj naslovnu stranicu jednog poslovnog časopisa sa njegovom slikom. Danijels kaže da je ona od Trampa tražila da skine pantalone I dodala da je on to I učinio I da ga je potom par puta udarila preko donjeg veša tim časopisom.

Ona tvrdi da joj je pet godina posle toga, 2011. pošto je dala intervju za jedan tabloid o navodnoj aferi, dok je sa svojom maloletnom ćerkom išla u teretanu, prišao na parkingu u Las Vegasu neidentifikovan čovek i pretio joj. Danijels kaže da joj je taj čovek rekao: “Ostavi Trampa na miru. Zaboravi tu priču.” I potom se nagao I pogledavši u njenu ćerku rekao: “Lepa devojčica. Bila bi šteta da se nešto desi njenoj mami.”

Druga žena, bivši model Plejboja, Karen Mekdugal, tvrdi da je imala dužu desetomesečnu aferu sa Trampom koja je počela na istom golf turniru na kojem je Stormi Danijels upoznala Trampa. To je još jedna tvrdnja koju Tramp demantuje.