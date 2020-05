Stevanović: dobri pokazatelji

U Srbiji je do sada izlečeno 1.551 osoba, a preminule su još četiri osobe, ukupno 193, saopštio je direktor Infektivne klinike dr Goran Stevanović, Ukupno potvrđenih slučajeva covid 19 je 9.464.



On je naveo da su u poslednja 24 sata testirane 5.274 osobe, od kojih su 102 bile pozitine na Kovid 19. Hospitalizovano je 2.116 pacijenata, a 54 je na respiratoru.

U Srbiji je ukupno testirano 101. 911 osoba.

"To pokazuje trend pozitivnosti koji je značajno ispod 5 odsto sto su dobri pokazatelji", rekao je Stevanović.

Stevanović je rekao da su današnji brojevi dobri i zadovoljavajući i da ako se ovako nastavi da se možemo nadati u narednih nedelju do dve i okonačanju preostalih vanrednih mera.



"Ovi brojevi pokazuju efikasnost mera i odgovornost i samodisciplinu građana", rekao je Stevanović na konferenciji za medije u Palati Srbije.



Ističe da su tu najvažnije mere prostornog distanciranja i da moramo i dalje poštovati savete epidemiologa.



Ako to ne budemo radili, dolazimo u rizik da ponovo uđemo u ciklus povećanaj broja obolelih, rekao je on dodajući da ipak sada opasnost nije preterano velika.

Naredna konferencija za novinare, čija je tema presek stanja po pitanju virusa korona u Srbiji, biće održana u sredu, 6. maja, a svi podaci, kao i do sada, redovno će biti objavljivani na sajtu covid19.rs.