Tri šoljice kafe dnevno za duži život

Brojni ljudi uživaju uz šolju kafe, posebno ujutro. Ispostavilo se da im to pruža ne samo dobar početak za jedan dan, već i za ceo život. Najnovija studija ustanovila je da kafa može da pomogne da živite duže. U njoj se navodi da osobe koje piju namanje tri šolje tog napitka dnevno, kako izgleda, žive duže od onih koji to ne rade. U do sada najvećoj studiji o pijenju kafe, naučnici su proučavali podatke skoro pola miliona zdravih osoba starijih od 35 godina, u 10 evropskih zemalja.

Već 20 godina, ova pržionica, nabavlja, proverava i snabdeva korisnike kafom. Tokom tog vremena, bilo je kontardiktornih studija o uticaju kafe na zdravlje ljudi. Sada, istraživači iz Međunarodne agencije za istraživanje raka i Imperijal Koledža u Londonu otkrili su da je konzumiranje kafe povezano sa smanjenjem rizika od smrti, posebno od vaskularnih i bolesti sistema za varenje.

“Došli smo do identičnih rezultatat u 10 evropskih zemalja, I to za različite vrste kafe, od espresa do norveške filter kafe. Ispostavilo se da je kafa povezana sa smanjenjem procenta smrtnosti kod svih tih različitih populacija”, kaže Elio Riboli, profesor Imperijal koledža u Londonu.

Muškarci koji su pili najmanje tri šolje kafe dnevno imali su 18 odsto manje šansi da umru, nego oni koji nisu pili kafu. Kod žena taj broj je bio sedam odsto.

Stiven Hurst radi u kompaniji koja proizvodi kafu.

“Ne znam zašto je tokom godina kafa imala negativnu konotaciju i zato sam zadovoljan što su stvari sada malo ujednačenije”.

Međutim, skeptici kažu da brojni važni faktori nisu uzeti u obzir u tom izveštaju. Njihov argument je, na primer, da osobe koje nisu zdrave, nisu ni učestvovale u studiji, a da su ljubitelji kafe možda od samog početka bili zdraviji.