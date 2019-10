Željko Bodrožić: RTS prelazi crvenu liniju

Dolazak novinarke Olje Bećković i njene emisije "Utisak nedelje" produkcijske kuće Mreža na televiziju Nova S mogao bi da bude razlog zbog kog je emisija "TV Mreža" skinuta sa programa RTS-a i što nakon 19 godina saradnje RTS nije produžio ugovor sa PG Mreža, rekao je direktor te produkcijske kuće Vladimir Milić, gostujući na TV N1 i dodao da je zanimljivo da se u nedelji kad nije išla ‘Mreža’, RTS otvorio za problematične vesti tabloida Informer.

Po oceni predsednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željka Bodrožića, ovaj slučaj je veliki šamar novinarima u Srbiji, "velika uvreda i veliko razočarenje u bivše kolege koji su postali službenici vlasti i propagandisti".

"RTS, takozvani javni servis polako prelazi tu crvenu liniju koja deli kakvo-takvo novinarstvo od žutog revolveraškog novinarstva, i to su pokazali nedavno kada su čitali tvitove urednika Informera, a i puno puta tokom poslednjih godina su pokazali svoju snishodljivost spram vlasti, posebno Aleksandra Vučića, što je naravno uticalo da sve više liče na taj insti mediji iz 90-ih godina", rekao je Bodrožić za Glas Amerike.

"Ovo sa Mrežom je oš jedan pokazatelj kuda čelnici RTS-a vode tu medijsku kuću koju plaćamo svi mi građani Srbije", kazao je on ocenio da je odluka "nedostojna karijera" direktora glavnog i odgovornog urednika RTS-a.

Posebno je osudio izostanak obrazloženja: "I kada želite sa nekim da raskinete ugovor, najnormalnije je da pozovete i obrazložite zašto. Ovako kako su oni to uradili sve liči na to da je to instrukcija iz vlasti koja je brže-bolje ispunjena i istovremeno govori o panici vlasti SNS-a, kojima smeta i taj mali segment slobodnog novinarskog i profesionalnog rada na RTS-u. To dovoljno govori u kojoj su fazi ludila i izliva vlasti u mozak", kazao je Bodrožić.

Dodao je da se u NUNS-u vode žustre rasoprave šta dalje raditi. Novinarska udruženja, kaže, uvažavaju činjenicu da sa vlastima treba razgovarati i da treba učniti sve, pa i "poslednji napor" da bi se "ovo društvo izvuklo iz blata mirno i bez velikih potresa".

"Međutim, nas svaki dan demantuje. Sve lepe reči iz Vlade Srbije, sva obećanja da će stavovi novinarskih udruženja i medijskih asocijacija biti uvažavani u izradi medijske strategije, u izmenanama i dopunama Zakona o informisanju padaju u vodu svaki dan sa ovakvim potezima", kao i obećanja da će makar javni servis - kad već privatne televizije ne mogu - biti otvoren za opoziciju i kritiku, kaže Bordrožić.

A gostujući nedavno na TV N1, Vladimir Milić iz Mreže je rekao da u odgovoru direktora RTS-a Dragana Bujoševića o tome zašto neće biti "TV Mreže" na toj televiziji, stoji da RTS ima svoju emisiju "OKO magazin" koja je slične sadržine i da nemaju više potrebu za njihovom.

"Mi imamo na RTS-u drugu emisiju 'Da nam nije' i oni su iskazali interesovanje da nastavimo saradnju s tom emisijom. Dali su nam slamku spasa, ali ta emisija nije naš žanr, nije političke prirode. Nama je drago da postoji interesovanje da se ta emisija nastavi, ali nam je žao što ne može da se nastavi ona koja je naš žanr", rekao je Milić.

Nešto ranije, novinarka i jedna od osnivačica Produkcijske grupe Mreža Olja Bećković ocenila je da skidanje s programa RTS emisije te produkcije predstavlja političku odluku i dodala da se oseća delom odgovornom zbog toga.

"Usred priče o otvaranju medija ukida se emisija koja se emituje 19 godina i to na Drugom programu RTS-a. Ni na tom najmanje vidljivom mestu nije više dozvoljena. Zanimljivo je i da se to dešava u istoj nedelji kada se RTS otvara za tvitove Dragana J. Vučićevića i tekstove iz Informera", kazala je Bećković za list Danas.