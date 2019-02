Šef Južne komande za Glas Amerike: Sa Rusijom je sve moguće

SAD ne bi trebalo da isključe mogućnost ruske vojne umešanosti u Venecueli, smatra novi šef američke Južne komande, zadužene za operacije u Centralnoj i Južnoj Americi i na Karibima.

U ekskluzivnom intervjuu za Glas Amerike, prvom dužem razgovoru od kada je preuzeo komandu, mornarički admiral Kreg Foler izjavio je za Glas Amerike da se Rusija ponaša kao "ranjeni, oslabljeni medved" koji se bori protiv demokratskih interesa u regionu.

“Mislim da je sa Rusijom sve moguće", rekao je. "Videli smo šta su uradili u Siriji i mislim da moramo da budemo spremni za sve što bi moglo da se dogodi u budućnosti."

VIDEO: Glas Amerike intervjuiše šefa američke Južne komande

Evo nekih izvoda iz intervjua:

Glas Amerike: “Admirale, krenimo od Venecuele. Šta se očekuje od vas kada je reč o situaciji u Venecueli, za kakve se opcije spremate?"​

Admiral Foler: “Koncentrišemo se na podršku političkom i diplomatskom rešenju a, kao što se može i očekivati od vojnog komandanta, radimo na tome da obezbedimo da su američki građani, diplomate i imovina bezbedni, i na to su usredsređeni naši napori."

Glas Amerike: "Čuli smo o slanju hiljada vojnika u Kolumbiju — svi su videli beleške savetnika za Nacionalnu bezbednost Džona Boltona. Da li vam je neko tražio da pripremite tu konkretenu opciju?".

Admiral Foler: "Mislim da sva pitanja o planovima treba da budu upućena kancelariji sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost."

Glas Amerike: “Da li radite sa regionalnim partnerima na potencijalnim planovima mirovne misije ukoliko bude postojala potreba za tim?"

Admiral Foler: “Koncentrišemo se na ono što se dešava sada - svakodnevno ublažavanje ljudskih patnji. To smo radili i ranije ove godine sa brodom "Uteha", koji je ploveća bolnica američke mornarice."

​Glas Amerike: “Ali mirovne snage - da li su i one jedna od opcija u ovom trenutku?"

Admiral Foler: “Kao što sam već pomenuo Karla, mi smo usmereni na to što se dešava sada, a kada je reč o dugoročnim naporima mimo tranzicije vlade, prepustiću to političarima i diplomama. Mi ćemo biti spremni, potpuno pripravni da pružimo podršku kada se od nas to zatraži."

Glas Amerike: “Bivši sekretar za odbranu Džim Matis, kada je putovao sa mnom i drugim novinarima, pomenuo je koliko je važno da se prvo identifikuje problem. Dakle, sa Venecuelom, šta je problem za Sjedinjene Države i da li se može rešiti vojnim putem?"​

Admiral Foler: “Kada pogledamo širu sliku ove hemisfere, ovo je naše susedstvo, i u tom susedstvu delimo mnogo toga, vrednosti, poštovanje zakona, demokratiju, u najvećoj meri demokratiju. Delimo more, kopno, vazduh, sajber prostor, sve te domene u našem komšiluku i kada pogledamo, postoje neki upadljivi primeri zemalja koje nisu demokratije. Kina, Venecuela i Nikaragva su tri najočiglednija primera. A ono što je zajedničko kod tih zemalja je uticaj Rusije, Kube i donekle Kine."

Glas Amerike: Da li vas brine da bi Rusija mogla da uradi u Venecueli nešto slično što je uradila u Siriji? Videli smo kako su podržali i očuvali režim Bašara al-Asada tamo. Da li bi to moglo da ponovi?"

Admiral Foler: “Mislim da je, sa Rusijom, sve moguće. Strategija nacionalne odbrane predviđa konkurenciju sa Rusijom i Kinom kao konkretne oblasti našeg fokusa. Tome smo posvetili mnogo razmišljanja, planiranja i resursa. Ali to su različiti slučajevi. Kina je ekonomska sila u usponu i imaju legitimne ekonomske i poslovne interese širom sveta. Međutim, ne igraju po pravilima. Rusija je, s druge strane, ranjeni, oslabljeni medved koji samo maše da nekog povredi i ne mogu da predvidim šta će Rusija uraditi, niti to želim. Videli smo šta su radili do sada i mislim da moramo da se pripremimo za nešto što se može desiti u budućnosti."

Glas Amerike: “Poraz Islamske države u Siriji i Iraku. Vaš prethodnik je upzoorio da postoji mogućnost da se strani borci, koji su došli sa područja za koje ste vi nadležni - vrate ovamo. Da li ste videli da se to događa?"

Admiral Foler: “Pratimo sve to vrlo pažljivo. Značajan broj stranih boraca otišao je u Siriju iz nekih karipskih zemalja i otišao u Siriju. Neki od njih su se vratili. Sarađujemo sa partnerskim zemaljama da sprečimo neke napade, i to vrlo uspešno. Svakog dana pratimo šta se događa sa njima. Imamo i elemente libanskog Hezbolaha...

​Glas Amerike: Državni sekretar Majk Pompeo izjavio je da postoje aktivne ćelije u Venecueli. Da li ste ih vi registrovali takođe?"

Admiral Foler: “Duga, zloćudna ruka Irana je svuda širom sveta a njihov surogat, libanski Hezbolah, je na samom kraju te ruke."

Glas Amerike: “Dakle, oni jesu u Venecueli."

Admiral Foler: “Imam apsolutno poštovanje prema državnom sekretaru, on ima duboka moralna uverenja i govori istinu."