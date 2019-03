Đukanović vjeruje u pozitivan epilog dijaloga Beograda i Prištine

Izmedju evropskih i atlantskih integracija država regiona i ukupne stabilnosti stoji znak jednakosti, uvjerenja je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, nakon što se u srijedu u sjedištu NATO-a u Briselu susreo sa generalnim sekretarom Saveza, Jensom Stoltenbergom. Đukanović je uvjeren da pozitivno iskustvo rješavanja spora Skoplja i Atine može pomoći i u rješavanju otvorenih pitanja izmedju Beograda i Prištine.

Generalni sekretar NATO-a se gostu iz Podgorice zahvalio za učešće Crne Gore u misijama Alijanse, poput one u Avganistanu, a učesće crnogorskih vojnika u misiji KFOR-a na Kosovu je za generalnog sekretara jasan doprinos miru i stabilnosti Zapadnog Balkana. Odao je i priznanje Crnoj Gori da je prva od 29 NATO članica, ratifikovala sporazum kojim, kada bude ratifikovan u parlamentima svih NATO država, Sjeverna Makedonija postaje punopravna članica Alijanse.

"Želim da zahvalim Crnoj Gori za promovisanje stabilnosti na Zapadnom Balkanu i jasnu demonstraciju činjenice da su NATO vrata otvorena. Razgovarali smo o treningu snaga ali se dotakli i Rusije i složili da je politika dvostrukog kolosjeka jedina ispravna".

"Mislimo da treba raditi na rješavanju preostalih problema u regionu, čini nam se da iskustvo u rješavanju problema izmedju Makedonije i Grčke može biti veoma blagotvorno u rješavanju drugog problema slične naravi, a to je izmedju Beograda i Prištine. Kao odgovoran i vrlo zainteresovan susjed za rješavanje tog problema radimo sa namjerom da dodje do pozitivnog epiloga u tom dijalogu. Vjerujem da je to moguće i pozivam da NATO nastavi sa svojim angažmanom u našem regionu i da u saradnji sa EU nastavi da daje doprinos onome što će se pokazati kao jedina pouzdana formula stabilnosti Zapadnog Balkana", rekao je crnogorski predsjednik.

Dodao je da je Crna Gora svjesna da postoje i treće strane zainteresovane za Balkan.

"Na neki način to smatramo legitimnim interesovanjem a ne uvijek i legitimnim mjerama kojima se to interesovanje potkrepljuje u našem regionu. Konačno, imamo ta iskustva iz 2016. godine o kojima smo više puta pričali, ali želim da potvrdim da smo spremni, a vjerujem da smo, bez obzira na veličinu, to i pokazali, da vrlo istrajno i hrabro suvereno biramo svoj put u budućnost i da jednako tako odlučno i hrabro branimo svoj izbor a to je da Crnu Goru u punoj mjeri učinimo sastavnim dijelom savremene evropske i evroatlantske civilizacije i da do kraja implementiramo evropski sistem vrijednosti - ne samo u našoj zemlji nego i da budemo onaj važan podsticaj svim drugim društvima u regionu Zapadnog Balkana jer jedino na taj način vidimo pouzdanu sigurnost i unaprijedjeni kvalitet života za sve ljude u našem regionu", rekao je Đukanović.

Crnogorski predsjednik se tokom posjete Briselu sastao i sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom koji je, kako je saopšteno iz Đukkanovićevog kabineta ocijenio da su protesti koji se ovih dana dešavaju u Crnoj Gori normalni i tipični za demokratsko društvo.