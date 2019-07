Đilas bio u policiji: Vučić, Brnabić i Stefanović lažu

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je, nakon izlaska iz grade Uprave gradske policije, da su ga tamo vrlo korektno primila dva pomoćnika u Upravi kriminalističke policije i rekli mu da oni nemaju saznanja da se vodi istraga protiv njega, kao i da nema ko da ga sasluša jer su svi angažovani na dočeku Emanuela Makrona.

Đilas je u ponedeljak oko 11 časova ušao u Upravu policije za grad Beograd gde je zatražio da policija od njega uzme izjavu jer ga najviši državni funkcioneri optužuju za navodnu pljačku RTS i tvrde da je pokrenuta i istraga protiv njega.

On je novinarima rekao danas da je kampanja vlasti protiv njega prešla sve granice i da je zato podneo tužbu protiv Srbije.

U njoj je, kako je naveo, izneo da „laži koje protiv njega iznose predsednik države Aleksandr Vučić, premijerka Ana Brnabić i drugi funkcioneri“ ugrožavaju njegovu bezbednost.

On je rekao da je tražio da se izrekne privremena mera kojom bi se zabranilo da nastave da iznose laži protiv njega i naveo primer Poljske u kojoj je to bilo omogućeno, kada je takva mera izrečena tamošnjem premijeru. Đilas je rekao da ne postoji nikakva istraga o kojoj je pričao ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović jer se radi o politici i ocenio da je centar te kampanje Vučić.

Lider Stranke slobode i pravde došao je da se prijavi u policiju i da iskaz povodom trvdnji premijerke i ministra policije da se vodi istraga protiv njega povodom „pljačke“ RTS. Kako je naveo Đilas, kampanja i haranga protiv njega traje sedam godina ali se intenzivirala u poslednjih sedam dana tvrdnjama premijeke, ministra policije i mnogih državnih funkcionera koji su rekli da se protiv njega vodi istraga za navodnu pljačku RTS.

„Gospodin Stefanović je rekao čak da se ta istraga privodi kraju. Do dana današnjeg me niko nije zvao da dam izjavu tim povodom. To znači da postoje dve mogućnosti. Jedna da ministra pilicije laže ili druga da nisu mogli da me nađu. Zato sam došao danas ovde,“ rekao je Đilas uoči ulaska u policijsku stanicu.

On je naveo da je upravljačka prava u svojoj kompaniji preneo još 2004. godine i da je siguran da oni koji su je vodili nisu počinili nikakvo krivično delo.

Đilas je novinarima pokazao izjašnjenje sadašnjeg direktora RTS-a Dragana Bujoševića koje je Bujošević 18. februara deo odeljenju za suzbijanje privrednog kriminala.

U njemu je Bujošević trebalo da odgovori na pitanje da li RTS pretrpeo štetu u ugovorima sa firmom Dajrekt medija u finansiranju prenosa Lige šampiona i serija Moj rođak sa sela i Nepobedivo srce, koji su važili 2009, 2011, 2012. i 2013. godine.

„U odgovoru Bujošević navodi da je tražio od Marketinga RTS-a i od ostalih službi da se izjasne o tim pitanjima i da oni smatraju da RTS nije pretrpeo štetu u pomenutim ugovorima“, rekao je on.

Đilas je naveo da više neće odgovarati na te optužbe jer je to, posle svega, potpuno besmisleno.

Zahvalio je pripadnicima MUP-a iz Odeljenja za visokotehnološki kriminal, jer su u kratkom roku identifikovali i priveli lice koje je na društvenim mrežama pretilo njemu i njegovoj deci.