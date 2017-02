Kandidat za Vrhovni sud SAD: Trampova kritika pravosuđa "demorališuća"

Kandidat predsednika SAD Donalda Trampa za Vrhovni sud SAD, sudija Nil Gorsač, nazvao je predsednikove oštre kritike na račun pravosuđa "demokrališućim" i "rastužujućim".

Gorsač je svoje komentare izneo tokom sastanka sa demokratskim senatorom Ričardom Blumentalom u sredu.

Gorsač je zamoljen da reaguje da Trampove tvitove u kojima je nazvao oblasnog sudiju Džejmsa Robarta, koji je u petak suspendovao Trampovu uredbu o privremenoj zabrani putovanja za sedam zemalja sa muslimanskom većinom, "takozvanim sudijom".

Tramp je rekao da Amerikanci treba da krive Robarta i pravosudni sistem ukoliko se "nešto dogodi", aludirajući na teroristički napad u Sjedinjenim Državama.

Predsednik je takođe kritikovao tročlano veće Apelacionog suda u San Francisku koje je razmatralo da li Robart ima pravnog osnova da suspenduje sprovođenje predsedničkih uredbi, dok se pravni spor po tom pitanju nastavlja.

"Nikad nisam želeo da nazivam sud pristrasnim, tako da ga neću zvati pristrasnim", rekao je Tramp. "Sudovi su izgleda toliko politizovani i bilo bi sjajno za naš pravosudni sistem kad bi bili u stanju da pročitaju izjavu i urade šta je ispravno".

Nezavisno sudstvo navedeno je u Ustavu SAD i tako oštre kritike federalnog pravosudnog sistema od predsednika su retke.

Ranije u sredu, Tramp je rekao predstavnicima organa reda u Vašingtonu da je delao jedino u cilju zaštite nacije kad je privremeno zabranio ulaz u zemlju ljudima iz Iraka, Irana, Sirije, Libije, Jemena, Somalije i Sudana.

Video: Tramp brani zabranu putovanja

"Verujte mi, naučio sam puno tokom poslednje dve nedelje i terorizam je mnogo veća pretnja nego što ljudi u našoj zemlji razumeju", rekao je.

On je čak rekao da "loši studenti" bili u stanju da razumeju da on ima ovlašćenje da preduzima takve izvršne radnje.

Saslušanje

Apelacioni sud u San Francisku saslušao je argumente za i protiv Robartove presude i saopštio da će doneti odluku što je pre moguće.

Sekretarijat za pravosuđe, navodeći argumente u korist ostanka zabrane putovanja na snazi, zauzeo je poziciju da Tramp ima ovlašćenja da odredi kome je dozvoljeno da uđe u zemlju.

Savezne države koje se protive zabrani, Vašington i Minesota, rekle su da to deli porodice, ostavlja studente "zaglavljenima" u inostranstvu i stavlja ljude u sumnju da li da putuju, pošto je nesizveno da li će moći da se vrate.

Obe strane očekuju da se to pitanje okonča pred Vrhovnim sudom SAD.

Zašto ovih sedam zemalja

Sekretar za unutrašnju bezbednost, Džon Keli, rekao je prošle nedelje da zemlje koje su se našle na listi pate od manjka pripadnika snaga reda i podataka koji su neophodni da bi uverljivo opisali biografije svojih državljana i da će SAD raditi sa njima i drugim nacijama kako bi "pooštrile njihove procedure".

Leon Fresko, bivši pomoćnik zamenika državnog tužioca zadužen za odeljenje Sekretarijata pravosuđa za imigracione sporove pod predsednikom Barakom Obamom, rekao je da postoji zabrinutost u nekim slučajevima da zemlje ne dele sve svoje kriminalističke podatke.

"Mislim da se isplati nastaviti sa pritiscima, pritiscima, pritiscima na zemlje da nam daju više informacija o svojim građanima, tako da možemo odlučiti da li su to ljudi koji su opasni, ali nije vredno uvoditi potpunu zabranu", rekao je Fresko za Glas Amerike.

On je takođe iskazao podršku postojećem procesu provera, koji je pod administracijom Obame podrazumevao u proseku dve godine provera za izbeglice. Fresko je rekao da ni jedan proces ne pruža potpunu sigurnost, jer je nemoguće predvideti buduće stanje svesti svake osobe.

"Ukoliko osoba dođe ovamo i nakon toga bude radikalizovana zbog spleta okolnosti, to je nešto što je veoma teško predvideti, ali to nije nešto zbog čega treba da zabranite čitavom svetu da dolazi jer postoji šansa da će jednog dana biti radikalizovani, jer tek poneko bude radikalizovan", rekao je on.