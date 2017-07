Trgovinski sporazum EU i Japana, ispadaju li SAD iz globalne igre?

U Briselu EU i Japan dogovorili političke principe trgovinskog sporazuma dvije strane koji se već sada smatra istorijskim- pokrivaće 40 medjunarodne trgovine i 30 posto globalnog bruto proizvoda. Vjeruje se, uz to, da danas postignuti sporazum šalje poruku i zvaničnom Vašintonu da svijet nije stao odlukom američke administracije da se povuče iz Trans-pacifičkog partnerstva I prekine trgovinske pregovore sa Evropom.



Današnji samit je dao političko zeleno svjetlo za do sada najveći trgovinski sporazum dva partnera: u Briselu se ozbiljno vjeruje da će to značiti nova radna mjesta u Evropi, ali i garantovati zaštitu dostignutih viskoh standarda za evropske potrošače. Riječnikom ekonomista, značiće to sporazum težak 30 posto svjetskog bruto dohotka i gotovo 40 posto medjunarodne trgovine. Uklanjanjem trgovinskih barijera korist će osjetiti prvenstveno Evropljani- od novih radnih mjesta zaštite osvojenog standarda potrošača, do uklanjanja tarifa na evropsko vino, sir, čokoladu, tjestenine, cipele. Sporazum će otvoriti vrata evropskim kompanijama da apliciraju za poslove u Japanu. Zauzvrat, Evropa će umanjiti zaštitne tarife za japanska vozila, te olakšati japanskim biznismenima da rade u EU.

"Ne želimo da Evropu izolujemo od ostatka svijeta, već da budemo u stanju da uspješno trgujemo. Jer mi, Evropljani, snažno vjerujemo u političku svrhu svijeta sazdanog na otvorenosti, saradnji i trgovini. U konteksu Bregzita, slušamo izjave da nije od koristi biti u EU, da je lakše trgovati izvan Unije. Danas pokazujemo da to nije tačno. EU je sve više globalno angažovana, napreduju i naši trgovinski pregovori sa Meksikom, Novim Zelandom, Australijom i ostalim i pored tvrdnji da opet ulazimo u doba izolacionizma i dezintegracija, pokazujemo da to ipak nije slučaj", rekao je predsednik Evropskog saveta Donald Tusk.



"Riječ je o tržištu od 600 miliona stanovnika i oko 30 posto globalnog bruto dohotka. Ovaj visokokvalitetni sprazum, baziran na poštenoj i slobodnoj trgovini, trebao bi da bude model trgovinskih sporazuma 21. vijeka. Vjerujem da će ovaj sporazum imati globalno veliki i pozitivan uticaj", kaže japanski premijer Šinzo Abe.



Dvije strane su danas razmijenile mišljenja i o Sjevernoj Koreji.

"Složili smo se da pozovemo medjunarodnu zajednicu da osnaži mjere kojima bi se još više onemogućio transfer odgovarajućih tehnologija i proizvoda, kao i finansiranje nuklearnog i programa balističkih projektila Sjeverne Koreje. Zato pozivamo da se što prije usvoji nova i sveobuhvatna rezolucija Savjeta bezbjednosti", kaže Tusk.



Razgovaralo se i o činjenici da se Amerika povukla iz Trans-pacifičkog partnerstva.



"Nažalost, Amerika se povukla iz sporazuma o Trans-pacifičkom partnerstvu. Politički sporazum koji smo postigli izmedju Japana i EU bi trebao da ima uticaj i na taj sporazum, nadam se da će ovo da djeluje ohrabrujuće i to su moja očekivanja.", kaže Abe.



Inače, sporazum EU i Japana, koji bi trebalo da stupi na snagu početkom 2019., je pregovaran duge četri godine i uz trgovinski dio ima i političku dimenziju- dijeljenje zajedničkih vrijednosti, kao i rad na zaustavljanju klimatskim promjena i na globalnoj sigurnosti. Nije nevažno napomenumti da sporazum dolazi u vrijeme kada u Evropi ozbiljno preispituju pouzdanost američkog partnera koji je, dolaskom Tnrumpove administracije, poništio pregovore o trgovinskom sporazumu Vašingtona i Brisela. Svijet nije stao tim činom, kao da američkoj administraciji poručuju iz Brisela, samo su drugi igrači u igri.