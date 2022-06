Dušan Janjić o odnosima Srbije i Kosova: Ekonomski interesi ispred tablica i dokumenata

Nakon razgovora u sredu, a zatim i nepojavljivanja na konferenciji za medije sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, evropski izaslanik za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak sastao se u četvrtak sa predstavnicima srpske opozicije sa kojima je razgovarao o dijalogu sa Prištinom i širem kontekstu evrointegracija.

Predstavnici opozicije su posle razgovora istakli da je ovo bio način da se upoznaju sa tokom i smerom dijaloga, kao i da kažu kako oni vide rešenje odnosa Srbije i Kosova:

„Mi kao građani i građanke Srbije i Kosova nemamo nikakvu vezu koja nije automobilska, a da nemamo javni prevoz, voz, nemamo autobuse, što bi svakako malo i relaksiralo tu situaciju. Mi sve vreme ukazujemo da moramo prvo da olakšamo ljudima život i onda da razgovaramo o većim temama“, izjavio je Dobrica Veselinović iz koalicije „Moramo“.

„Šta je potrebno promeniti u tom procesu normalizacije? Pod jedan – promeniti narativ. Ne možete vi voditi dijalog a da pripremate narativ gde su Albanci opasni, gde je EU ta koja nam ne želi dobro. Dakle, morate da promenite okvir za vođenje dijaloga. Pod broj dva – normalizacija podrazumeva normalizaciju svakodnevnog života. Omogućavanje svima protok ljudi, robe i kapitala, da olakšavamo, a ne da otežavamo stvari“, rekao je posle susreta sa Lajčakom lider DS-a Zoran Lutovac.

Sam Miroslav Lajčak je izjavio da su potezi kosovskih vlasti sa tablicama i ličnim dokumentima promenili njegovu agendu i planove, ali nije želeo da komentariše izjave predsednika Srbije da kosovske vlasti na jesen spremaju novu Oluju na severu Kosova:

„Imali smo jedan vrlo ozbiljan razgovor sinoć o situaciji i naravno potrebno je da tražimo rešenja preko dijaloga. A ne preko konfrontacija, to je apsolutno“.

Ocenjujući obraćanje Aleksandra Vučića, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ističe da se ne treba plašiti sukoba i rata, ali i da je jasno da je ovaj format razgovora koji vodi Evropska unija doživeo poraz i da ono što radi Lajčak nije više u interesu Vučića.

Po njegovom mišljenju, umesto tehničkih pitanja poput tablica ili dokumenata treba ići na interese Srbije i Kosova, kojima bi onda međunarodna zajednica dala punu podršku:

„Neprihvatljivo je da Vučić traži lignit, da on kao predsednik države traži lignit, a kaže spremni smo da platimo, kao da je doba Brežnjevskog socijalizma, i strujom, i naftom, sve osim novca. To je neka robna ekonomija. Sa druge strane, da Kurti kaže – ne damo lignit, prvo nas priznajte. A ima viškove u kopovima i ima potrebu za električnom energijom. Šta bi trebalo da bude ono što odgovara normalizaciji – upravo ono što je govorio Eskobar u Ohridu, ali ga niko nije čuo. Lepo im je rekao u Ohridu – započnite od energetske saradnje. Ovo je momenat u kome treba politički, diplomatski i jednoj i drugoj strani reći – neće se pitati vlade i političari o trgovini, nego će to raditi kompanije”.

U razgovoru za Glas Amerike, Janjić ponavlja da nema razloga za strah od oružanih sukoba, ali istovremeno ukazuje i na nove momente u svetu koje treba uzeti u obzir prilikom razmatranja odnosa Srbije i Kosova:

“Nema nikakve Oluje, ali ovo je kraj jedne politike zahvaljujući promenama u svetu, ratu u Ukrajini, ogoljenim, praznim ekonomskim budžetima i izbijanja u prvi značaj energetike. Srbija je doživela potpuni kolaps energetskog sistema zbog saradnje sa Rusijom, kao i zbog enormne pljačke i korupcije. Sa druge strane, Kosovo nikad nije imalo energetsku samoodrživost”, kaže Janjić i objašnjava da je najbolji potez povukao crnogorski premijer Dritan Abazović prilikom posete Beogradu: “Ljudi, imamo viškove crnog lignita u Pljevljima, hajmo da sarađujemo, a treba nam struja”.

Optužbe na račun Britanaca i Nemaca koje je u svom obraćanju izneo Aleksandar Vučić su po mišljenju Dušana Janjića namenjena sve manjem broju ljudi koji mu veruju:

„To je namenjeno ono što bi rekli publici koja gleda medije koji ga podržavaju – Hepi, Pink, realiti šou, tabloidima. Tu je on heroj spasilac. Treba zaplašiti narod – kad zaplašite narod on veruje u spasioca. Uloga spasioca Vučiću je ugrožena na poslednjim izborima, on je izgubio 600 hiljada glasova. On se kruni”, kaže Janjić i dodaje da je sličan motiv i kod kosovskog premijera Aljbina Kurtija:

“Neodrživo je stanje manjinske vlade kod Kutija bez ovakvih poteza, povremenih kriza. Kurti zaista veruje u politiku reciprociteta, a Vučić i te kako veruje i ume da izvuče poene iz sukoba. On više veruje u politiku sukoba, a obojica ne veruju u odgovornost i izvršavanje obaveza”.