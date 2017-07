Kritika Trampa zbog snimka na kojem udara CNN, Bela kuća: "predsednik je iskren"

Napadi američkog predsjednika Donalda Trampa na medije sve su žešći. Tramp je postavio još jedan kontroverzni tvit, za koji čak i pojedni republikanci tvrde da bi mogao da podstiče nasilje.

Američki predsjednik je na Tviter postavio video na kojem udara čovjeka čije lice je pokriveno logom kablovske mreže CNN. Riječ je o montaži starog snimka takmičenja u rvanju, poznatog kao Wrestlemania, u kojem je učestovovao i tada biznismen Tramp, ali van ringa. Trampov novi tvit osudili su mnogi, među kojima i pojedini republikanci.

“To je zaista apsurdno i svi su zapanjeni. Trebalo bi da prestane to da radi”, kaže guverner Ohaja Džon Kejsik.

"Predsjednik Sjedinjenih Država podstiče nasilje protiv slobodnih medija”, smatra Ana Navaro republikanski strateg.

Savjetnik Bijele kuće za unutrašnju bezbjednost Tom Bosert, u intervjuu televiziji ABC, odbacio je međutim navode da bi Trampov video mogao da se protumači kao prijetnja novinarima.

"Smatrate da to nije prijetnja nikome? Da se time ne šalje poruka da to treba uraditi medijima, CNN-u?​”, pitala je Marta Radac, novinarka ABC-a.

"Ne smatram da je to prijetnja. Riječ je o otvorenom predsjedniku koji se tako i izražava. Da budem iskren, zato je i izabran. On je najiskrenija osoba i kada ga upoređuju sa političarima, ljudi smatraju da je on neko koga mogu da razumiju i ko im je blizak”,odgovara Tom Bosert, savetnik Bele kuće.

CNN je u saopštenju naveo da je “tužan dan kada predsjednik Sjedinjenih Država podstiče nasilje protiv reportera”. Kontroverzni snimak objavljen je samo dva dana nakon ove izjave Trampove portparolke:

“Predsjednik nikada nije, na bilo koji način, promovisao ili podsticao nasilje. Upravo suprotno”, rekla je Sara Hakabi Sanders, portparolka Bele kuće.

Uprkos oštrim kritikama, Tramp se sinoć ponovo oglasio na Tviteru, ovog puta da bi poručio da će pobijediti, kako ih je nazvao, “nepoštene medije”. Takođe je postavio snimak dijela govora na skupu u Vašingtonu, koji je održan povodom sjutrašnjeg praznika – Dana nezavisnosti.

"Lažni mediji pokušavaju da nas ućutkaju, ali im nećemo dozvoliti. Zato što ljudi znaju istinu. Lažni mediji su pokušali da nas spriječe da dođemo do Bijele kuće, ali ja sam predsjednik, a oni nisu”, poručio je Donald Tramp na Tviteru.

Od preuzimanja položaja, predsjednik je više puta žestoko napadao glavne američke medije zbog, kako smatra, nefer izvještavanja o njegovom mandate. Poslednjih dana, najčešća meta je CNN koji je nedavno povukao izvještaj o povezanosti Trampovog saradnika sa istragom veza ruskih zvaničnika i Trampove kampanje.

I dok mnogi oštro osuđuju Trampov tvit, mnoge njegove pristalice su ga podržale. Kontroverzni snimak dobio je više od 450 hiljada lajkova, dok je retvitovan gotovo 300 hiljada puta.