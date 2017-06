Evropski zvaničnici: Islamska država "obnavlja samu sebe" uprkos gubicima na bojnom polju

Evropski bezbednosni zvaničnici pojačano su zabrinuti da dostignuća Islamske države neće izbledeti čak i kada ta teroristička grupa izgubi svoja uporišta u Mosulu i Raki, glavnim gradovima "blizancima" samoproglašenog kalifata, koji sada padaju.

Umesto toga, upozorili su na organizaciju koja pažljivo ponovo sebe osmišljava sa ciljem prebacivanja borbe direktno na Zapad, sa Evropm usred raskršća.

"Uprkos najnovijem uzmaku Ismalske držve na bojnom polju, grupa je dostigla novi nivo sposobnosti", upozorio je toko svoje nedavne posete Vašingtonu Manuel Navarete, prvi čovek Europolovog Evropskog antiterorističkog centra.

"ISIS je pokazao sposobnost da udari po želji, u svakom trenutku, na gotovo svaki odabrani cilj", rekao je, koristiće akrinom za grupu.

Ono što situaciju čini još zloslutnijom, prema Navareteu, je to što je IS izgleda sposobna da preokrene potencijalne regrute u operativce brže no ikad.

"To nikada ranije nismo videli", rekao je.

"Većina njih polaže zakletvu samo dan ranije" dodao je EU koordinator za antiterorizam, Žil de Keršov. "Oni izvode napade u blizini mesta na kojima žive".

To gledište dele mnogi evropski zvaničnici, od kojih su neki svoje poruke preneli direktno kolegama u SAD.

Oni opisuju teroritičku organizaciju koja je pronašla mnoge puteve da postane sposobnija, ostavljajući one kojima je posao da ih zaustave gotovo bez prostora za grešku.

Ti zvaničnici ukazali su da su napadi u Mančesteru, Londonu i Parizu, kao i pokušaj napada u Belgiji, znak onoga što dolazi.

"ISIS obnavlja samog sebe, modernizujući se neprestano", kaže Dik Šuf, nacionalni koordinator za bezbednost i antiterorizam u Holandiji.

Rastuća prisutnost na internetu

Verovanto nigde sposobnost IS-a da evoluira nije toliko zabrinjavajuća kao na internetu, gde prema Šufu, pristalice grupe i regrutovani postaju sve više profesionalni, pomerajući granice izvan društvenih mreža poput Tvitera, Fejzbuka i Jutjuba.

"Još su efikasniji na 'tamnoj mreži', u skrivenim delovima interneta", upozorio je Šuf, gde grade ono što je opisao kao već "jak i efektivan medijski i marketinški aparat".

Takođe zabrinjavajuće za evropske bezbednosne zvaničnike je što mnoge od tih onlajn napora umanjuju imidž brenda IS-a kao ekstremističke islamističke ideologije, pa čak i samog islama.

Umesto toga, inicijalni faktor, kako tvrde neki zvaničnici, jeste lokalni pritisak, u kome ideologija dolazi tek kasnije u tom procesu, ukoliko uopšte dođe na dnevni red.