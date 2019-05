Posle hapšenja na Severu Kosova, predsednik Srbije Aleksandar Vučić naredio je stavljanje svih jedinica Vojske Srbije u stanje pune borbene gotovosti. KFOR je potvrdio da je upoznat sa akcijama Kosovske policije, ali i da je u redovnoj komunikaciji sa pripadnicima snaga Srbije. Incidenti ove vrste nisu retki za Kosovo i Srbiju, a predsednik Vučić u takvim trenucima obično diže borbenu gotovost vojske, što se do sada desilo nebrojeno puta, a u poslednjih godinu dana u barem pet navrata.

“Činjenica je da su to iznuđeni potezi, možda možemo da diskutujemo da li je baš moralo svaki put da se diže nivo borbene gotovosti, ali ispostavilo se da je to u nekim situacijama jedini mehanizam na osnovu koga naše rukovodstvo može da reaguje,” kaže Vlade Radulović, direktor Centra za geostrateška istraživanja i terorizam, i dodaje da mi rizikujemo sukoba sa NATO, a do toga neće doći.

Radulović kaže i da je to sve u sklopu priče da Srbija treba da zaštiti svoje stanovništvo na Kosovu, ali da je to zaista daleko od upotrebe oružani snaga, odnosno ulaska Vojske Srbije na teritoriju Kosova.

Aleksandar Radić, vojni analitičar objašnjava da pripadnicima policijskih snaga Kosova ne treba nikakva dozvola za delovanje, kao i da komunikacija između KFOR-a i Vojske Srbije postoji.

“KFOR je izdao saopštenje u kome se ograđuje od akcije policijskog karaktera, sa dobrim predznanjem šta se zapravo dešava. Oni nisu to slučajno učinili, naravno,” kaže Radić i dodaje da možemo raspravljati o trenutku u kojem se nešto tako čini, ali da treba biti oprezan kada se govori o tome, jer i ranije se dešavalo da imamo napravljene dramatične situacije, a na kraju se pokazalo da su policijske snage izvršavale zadatke koji su u okviru zadataka policije bilo gde.

On ocenjuje i da je dizanje borbene gotovosti Srbije “za dnevnu politiku od velike koristi” i da je ovo ilustracija ekspozea koji je Vučić imao, samo dan pre hapšenja, u skupštini Srbije.

“Ovo pokazuje realnu sliku stvari, činjenica je da mi ne priznajemo tu državu, ali oni imaju svoje funkcionalen organe, a sa druge strane mi od Srbije osim medijske buke, malo šta vidimo. Podizanjem borbene gotovosti nastaje jedna prikrivena panika,” navodi Radić.

On dodaje da ponavljanje scenarija sa podizanjem borbene gotovosti, mi kao nacija nismo svesni posledica nekih stvari koje na rečima tražimo, a nismo zaista spremni da učinimo.

Pripadnici kosovskih snaga još jednom su pokazali da žele da uspostave čvršću vlast na severnoj teritoriji, ali ovog puta akcija je izvedena sa prekomernom upotrebom sile, na šta su reagovali I zapadni političari I predstavnici ambasada.

“Kosovska policija je apsolutno mogla da izvede ovu operaciju drugačije, tu dileme nema. Počele su i zapadne organizacije da se oglašavaju da je bilo prekomerne upotrebe sile i da je to neprimereno. Ukoliko želite da se obračunavate sa organizovanim kriminalom, to se ne radi na ovakav način, da prebijate nedužne ljude, palite i razbijate automobile i lokale,” kaže Radulović.

On podseća i da su ranije bile akcije hapšenja, ali da nisu bile vršena na ovakav način.

Darko Trfunović, iz International Strategic Studies Association, kaže da je situacija mnogo složenija nego što mi mislimo ako se radi o delovanju policije po optužbama za organizovani kriminal.

“Videćemo pod kojom optužnicom su ti ljudi privedeni, ali ja sam malo zatečen jer su uhapšeni i policajci, nekako je bilo logično da se oni pozovu da dođu, pa se tek onda ide na ovakve akcije. Pričamo o proceduri sada, da se specijalnim jedinicama hapse uniformisana lica. Mislim da nije postojala nikakva mogućnost da ta lica pobegnu, jer su u radnom odnosu i dolazili su svaki dan na radno mesto. Niko od njih nije uhapšen u bekstvu," navodi Trifunović.

On ocenjuje da je ova akcija na Kosovu pokazivanje sile i zastrašivanje, a da je namera da se ostatak Srba sa Severa Kosova iseli, ali i da će međunarodna zajednica ćutati o tome sve dok “Srbi na Kosovu mašu Putinovim slikama i ruskim zastavama”.