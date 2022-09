Evroprajd formalno nije zabranjen – čemu služi najava zabrane?

​BEOGRAD - Još 17 dana ostalo je do najavljene šetnje u okviru Evroprajda, za koju je predsednik Alekdandar Vučić rekao da će biti zabranjena, ali Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je za to nadležno, zvaničnu zabranu još nije izdalo. Glas Amerike je poslao upit MUP-u o tome da li razmatra zabranu šetnje 17. septembra i koji su razlozi za to, ali odgovor nije stigao. Vlast tvrdi da trenutno ne postoje bezbednosni uslovi za održavanje Prajda, a analitičari pitaju šta se promenilo u proteklih 8 godina kada je ista ova vlast obezbeđivala tu manifestaciju.

"Neće biti promene te odluke, može da me zove i Džozef Bajden", kazao je u utorak predsednik Srbije.

Nije ga zvao Bajden, ali je državni sekretar SAD Entoni Blinken na Tviteru pozvao vlast da omogući održavanje Evroprajda. Isto je u pismu pozvalo i 145 evroposlanika, kao i predstavnici pojedinih institucija EU.

Vučić je kao razloge za otkazivanje šetnje naveo probleme sa Kosovom, ekonomsku situaciju i nepostojanje bezbednosnih.

Međutim, ista vlast je ranije dala zeleno svetlo Evroprajdu, što se vidi u pismu koje je 2019. tadašnja premijerka Ana Brnabić poslala organizatorima, a koje je objavio N1. Ana Brnabić ie 2017. godine i učestvovala na Prajdu i tada poručila da "Srbija poštuje različitosti i da je Vlada tu za sve građane".

Šta se to promenilo u odnosu na prethodne godine kada je ista ova vlast uspevala da obezbedi održavanje Prajda – pita se i Srđan Cvijić, predsednik Međunarodnog savetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).

"Mi smo imali do 2012. haos, 2010. urbani rat kad smo imali Prajd, onog momenta kad su došli na vlast, sve je nestalo kao rukom odnešeno. Kako se to objašnjava?...Ja mislim da, ako je režim voljan da obezbedi sigurnu šetnju. oni to mogu da učine, ne postoje bezbednosni rizici koji to mogu da spreče. Postoji politički rizik za Aleksandra Vučića i njegov režim jer verujem da se plaše da će se trend gubitka glasova, koje se odlivaju nekim drugim desničarskim partijama, nastaviti".

Šetnja protiv Prajda - "koktel frustracija"

Vučić je u nedavnom intervju za Rojters rekao da u Srbiji rat vode "proksiji" Istoka i Zapada. Govoreći o nedavnoj šetnji protiv Prajda, za koju se ne zna ko je tačno organizovao, rekao je da je imala, jednim delom, i anti-zapadni sentiment.

"Ja mislim da je šetnja dobro predstavila koktel frustracija koji postoji u delovima društva. Da li je to rat proksija – ja bih pre rekao da su tu prisutni vidno bili neki od proksija režima Aleksandra Vučića, ne kažem da su svi povezani sa strankom na vlasti, ali jesu bili politički akteri koji nisu opozicija ovom režimu...To je priča koju stalno priča zapadnim medijima, i na Zapadu iza zatvorenih vrata, pokušaj da se srpska javnost prikaže mnogo radikalnijom nego što jeste, te da on ispade umereni političar sa kojim može da se govori. Svi znaju da to nije situacija, jeste da on ima svu vlast u zemlji, ali i kada je reč o ratu proksija, mogao bi da ga spreči kada bi hteo", smatra Cvijić.

Organizatori Prajda i dalje stoje pri svome – da će 17. septembra šetati, i objavljuju da su u redovnim konstultacijama sa Vladom Srbije, Gradom Beogradom i policijom u sklopu priprema za Prajd.

I Srđan Cvijić veruje da se zabrana zapravo neće desiti. Podseća da MUP ima 96 sati pred događaj da zabrani skup, onda organizatori imaju 24 sata da se žale, a potom Upravni sud ima 48 sati da odluči.

„U prošlosti Upravni sud nije odlučivao o ovim pitanjima, prosto je ćutao, a imali smo presude Ustavnog suda koje su proglasile takvo ponašanje neustavnim. I neustavno je zabraniti Prajd. Kada smo pričali o litijama, situacija je paradoksalna jer ti šetaš da zabraniš nekom drugom da se šeta. To što želiš nekom drugom, tebi će se jednog dana obiti o glavu. Znači, ako ti neki anti- globalisti žele da jednog dana šetaju protiv vakcina, 5G mreže, oni to možda neće moći jer će nekom pasti na pamet da im zabrani“, zaključuje Cvijić.