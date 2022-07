Crna Gora: Otvorena prioritetna deonica auto-puta Bar-Boljare

Prioritetna deonica auto-puta Bar-Boljare, od Podgorice (Smokovca) do Kolašina (Mateševa) otvorena je u srijedu 13. jula, na Dan državnosti .



Izgradnja dionice duge 41 km trajala je sedam godina, koštala je skoro milijardu eura, a glavni izvođač je kineska kompanija China Road and Bridge Corporation (CRBC).



Premijer Crne Gore Dritan Abazović kazao je, na svečanom otvaranju, da “ne otvaramo samo put već perspektivu za građane, privredu, za Crnu Goru i njenu budućnost”, dodaje da je to “početak trajnog spajanja Crne Gore sa ostatkom svijeta”.



On je kazao da autoput treba da nosi ime po princezi Kseniji “po prvoj ženi vozaču na Balkanu”.



“Ličnosti koja umnogome oslikava Crnogorku tog vremena, stamenu borkinju, odvažnu ženu, intelektualku preko čijih leđa je iznijet veliki teret u izgradnji naše države. Apelujem da svi damo maksimalan doprinos tome da naučeni lekcijama prošlosti gledamo u evropsku budućnost Crne Gore, gradimo snažne i neprobojne veze među nama, građanima antifašističke, građanske i evropske Crne Gore. Ovo je put za budućnost. Živjela nam Crna Gora", rekao je Abazović.

Otpravnica poslova Ambasade Narodne Republike Kine Hua Yafang kazala je da će “autoput efikasno unaprijediti mobilnost između sjevera i juga zemlje, uravnotežiti ekonomske prilike".



Ona je zahvalila ”sadšnjoj i svim prethodnim Vladama Crne Gore na posvećenosti projektu”.



“Kompanija CRBS uradila je sve da prevaziđe poteškoće tokom izgradnje autoputa, poteškoće zbog konfiguracije terena, nedostatka materijala i uticaja pandemije koronavirusa”, kazala je Hua Yafang tokom svečane ceremonije otvaranja autoputa.



Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović kazao je da se “preduzimaju konkretne aktivnosti za stvaranje preduslova za nastavak izgradnje i drugih dionica autoputa”.



“Kompletan projekat autoputa Bar Boljare, povezan sa autoputem Boljare Begrad , a zatim Budinpešta dace komletne i konkretne ekonomske efekte za našu privredu. Za to postoji interesovanje investitora i podrška evropskih partnera. To interesovanje i podršku moramo da iskoristimo i postoji jasno raspoloženje ove Vlade da ne gubi vrijeme na tom planu”, kazao je Ibrahimović.



On, takođe, navodi da je bilo “dosta sporenja o opravdanosti i splativosti izgradnje autoputa”, ali ocjenjuje da će “sud vremena pokazati da je vizija razvoja Crne Gore u ovom slučaju bila ispravna”.

Otvaranju auto-puta prisustvovali su i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, bivši predsjednik parlamenta Ivan Brajović, nekadašnji ministar saobraćaja Osman Nurković, kao i više stranih ambasadora, među kojima i SAD-a Džudi Rajzing Rajnke.



Deonica Smokovac - Mateševo ima 20 mostova, 16 dvocijevnih tunela i četiri petlje. To je do sada najveći i najsloženiji građevinski projekat u putnoj infrastrukturi Crne Gore. Najduži most je "Moračica", dugačak je 960, dok je tunel "Vjeternik" dug skoro tri kilometra.

Vožnja autoputem prvih sedam dana biće besplatna, a cijena putarine je, prema ranijim najavama, 3,5 eura. Maksmilna brzina na auto-putu je 100 km na sat. Država se, za izgardnju prioritetne dionice, kreditno zadužila kod kineske EXIM banke 809 miliona dolara na period dvadeset godina, a nakon toga dodatnih 90 miliona za izgradnju pristupnih puteva.



Crna je do sada platila dvije rate od 29 miliona eura, a Vlada Zdravka Krivokapića dogovorila je hedžing aranžman u cilju zaštite crnogorskog javnog duga od valutnog rizika sa dvije američke i dvije evropske banke.



Prioritetna dionica prolazi kroz korito rijeke Tare čiji djelovi kanjona su pod zaštitom Uneska. Domaće nevladine organizacije su upozoravale da će izgradnja negativno uticati na Taru ,a to su u svojim izvještajima potvrdili i Unesko i Evropska komisija.