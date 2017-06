Google kažnjen sa 2,4 miljarde evra

Evropska komisija je kaznila Google sa 2,4 milijarde evra kazne zbog, kako se navodi višegodišnje zloupotrebe dominantne pozicije ovog internet pretraživača koji je svjesno u prvi plan stavljao svoje prodajne servise, potiskujući konkurenciju.



Najpopularniji pretraživač je proglašen krivim za favorizovanje vlastitih servisa i proizvoda, ostavljajući konkuretnskim firmama malo ili nimalo prostora da se izbore za kupca proizvoda, prosječnog Evropljanina.



"Danas je Komisija odlučila da kazni Google sa 2,4 milijarde evra zbog kršenja evropskih pravila o konkurenciji. Google je zloupotrijebio svoju dominantnu ulogu na trzištu, svojim pretraživačem, tako što je dao nelegalnu prednost drugom Google proizvodu, Google Shopping. Kompanija mora da zaustavi ovakvo djelovanje u roku od 90 dana ili će se suočiti sa plaćanjem dodatnih penala", rekla je evropska komesarka za konkurenciju Margaret Vesteger.



Ovako je evropska komesarka za konkurenciju objavila odluku, naglašavajući da evropska pravila i zakoni važe za sve kompanije koje posluju na evropskom tržištu, bez obzira gdje su u svijetu bazirane. Ključna krivica Googla je, prema Evropskoj komisiji, što je u svome pretraživaču prednost davao vlastitim proizvodima i servisima, gurajući u stranu svoje konkurente.

"Ko je od vas ikada guglao čak do četvrte strane kako bi izabrao proizvod", upitala je evropska komesarka, jasno naglašavajući zloupotrebu činjenice da je Google apsolutno dominantan na tržištu, čime je Evropljane uskratio za mogućnost izbora, a svoje konkurente za šansu da u fer utakmici ponude vlastite proizvode.



Današnja odluka EK svakako zalazi u polje politike i očekuje se da će naići na lošu reakciju Vašingtona, odakle, sa novom administracijom, inače dolaze kritike na postojeće trgovinske aranžmane Evrope i Amerike. Toga je svjesna i evropska komesarka.



"Čuli smo za optužbe da imamo različite mjere kada su u pitanju američke kompanije. Ja sam pregledala statistiku u svim našim odlukama i nisam našla nikakav dokaz o bilo kakvoj pristrasnosti. Sa druge strane, jedna od činjenica koju poštujem i jedan od razloga zašto je saradnja sa američkim vlastima dobra već decenijama je ono što je zajedničko i njima i nama: sve je bazirano na vladavini zakona. Ovo je slučaj baziran na činjenicama, na dokazima i na našoj praksi. Ovo očekujem i od mojih američkih kolega jer je to I karakteristika i njihovog rada. To je i osnova na kojoj branimo i ovu posljednju odluku".



U EK naglašavaju da je kazna odmjerena imajući u vidu da Google od 2006. krši pravila konkurencije, a u slučaju da se ogluši o plaćanje kazne dodatni penali će biti oko 5 odsto ukupne zarade krovne firme pod kojom posluje Google “Alphabetha” što je oko 14 miliona evra dnevno, sve natrag od 2006. godine.