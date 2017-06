Marković: CG u EU za pet godina

Crnogorski premijer Duško Marković ocijenio je realnim da u narednih četiri do pet godina budu obavljeni svi poslovi i Crna Gora bude pripremljena za članstvo u Evropskoj uniji.

On je to saopštio na Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope povodom desetogodišnjice članstva Crne Gore u toj evropskoj organizaciji Marković je istakao da je Crna Gora postala članica NATO-a, da uspješno vodi proces evropskih integracija i da je unaprijedila nezavisnost i efikasnost pravosuđa, ali je ocijenio da populistička politika pokušava da vrati državu i društvo u prošlost.

„Crna Gora je od 5. juna ove godine punopravna članica NATO-a. To nije rezultat samo predanog rada Vlade koju predstavljam, već svih prethodnih vlada koje su članstvo u NATO-u imale kao prioritetan vanjsko-politički cilj kao i crnogorskog društva u cjelini“, rekao je Marković.

On je kazao da je to nasljeđe koje se ostavlja budućim generacijama koje prvi put u istoriji Crne Gore imaju prilike da u miru i stabilnosti ostvare ideal boljeg i kvalitetnijeg života. Marković je podsjetio da je Crna Gora otvorila 28 pregovaračkih poglavlja, tri je privremeno zatvorila.

„Spremni smo da do kraja godine otvorimo još tri ili četiri poglavlja i tako praktično dovedemo do kraja taj dio procesa pridruživanja. Očekujemo da ćemo nakon toga krenuti i u novu fazu intenzivnog zatvaranja poglavlja i smatramo da je realno da u narednih četiri do pet godina obavimo sve poslove i zemlju pripremimo za članstvo u EU“, kazao je Marković.

On je ocijenio da je neupitno da je Crna Gora u prethodnoj deceniji postigla zavidne rezultate, ali da preostaje niz izazova. Premijer je kazao da je Crnoj Gori još u januaru 2015. godine ukinut monitoring SE, da su izazovi koje su prepoznali istovjetni sa onima koje su identifikovali koizvjestioci Parlamentarne skupštine.

“Crna Gora je uradila dosta u oblasti nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa na strateškom, zakonodavnom i institucionalnom planu, i postigla konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala”, rekao je on.

Marković se sastao sa generalniom sekretarom Saveta Evrope Torbjornom Jaglandom i tom prilikom istakao „da je Crna Gora otklonila i premostimo istorijska zaostajanja i ozbiljne deficite koje je imala i u demokratiji i političkom sistemu, u vladavini prava i u ekonomiji”. On je za taj učinak zahvalio i svim tijelima SE koji su participirali zajedno sa Crnom Gorom.

Marković je ocijenio neodgovornom politiku opozicije koja bojkotuje Skupštinu, jer ne priznaje izbore koje su, kako je rekao, priznali svi relevantni međunarodni subjekti.