Vujanović: Očekujem članstvo u NATO u prvoj polovini 2017

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u novogodišnjem intervjuu za Glas Amerike kaže da je zadovoljan dinamikom napredovanja Crne Gore u evroatlanskim integracijama, da su postignuti zapaženi rezultati i na polju ekonomije, ali da treba još raditi na podizanju životnog standarda građana. Ne očekuje promjenu kursa američke spoljne politike prema regionu i Crnoj Gori i uvjeren je da će Rusija shvatiti da će Crna Gora, ulaskom u NATO, ostati njen tradicionalni prijatelj

Crnogorski predsjednik Filip Vujanović, kao jedno od najvećih dostignuća državne politike u 2016.godini, ističe zadovoljstvo dinamikom evratlanskih integracija:

"Integracioni proces ide dobrom dinamikom. Tokom godine koja je na izmaku, otvorili smo četiri poglavlja, ukupno 26 u prosecu pristupanja EU i lideri smo u procesu eurointegracija. To je pokazatelj da postižemo vrijednosti Unije u svim oblastima i da, koristeći ekpertsku pomoć, unapređujemo kvalitet života u Crnoj Gori u svim domenima djelovanja društva. Što se tiče NATO integracija, više od dvije trećine država ratifikovalo je pristupni Protokol. Očekujem da će se u prvoj polovini naredne godine stvoriti uslovi da budemo punopravna članica Alijanse i da kroz tu integraciju takođe pokažemo da smo pouzdan partner", ističe Vujanović.

Predsjednik kaže da je i u sferi ekonomije postignuto mnogo i da je godina za nama bila godina razvoja:

"Ovo je bila godina u kojom smo, zahvaljujući prije svega turističkom proizvodu i ponudi, imali ukupan rast, godina u kojoj smo dobili 20 hotela sa četiri ili pet zvjezdica, u kojoj je Crna Gora pokazala da je njen imidž, naslonjen na prirodne ljepote i kulturološke vrijednosti, dobar magnet za razvoj turizma. Pokazali smo i da smo sačuvali dobar nivo investicionih ulaganja."

Problemi iz minulih godina, kaže, nastavili su se i u ovoj:

"To su, prije svega, problemi nezaposlenosti, problemi odnosa ponude i očekivanja na tržištu rada. Mnogo je ljudi sa visokom stručnom spremom koji nijesu dobili posao. Nije se zaustavila ni migracija sa seoskih prostora i sa sjevera. Sve to podrazumijeva da će ova Vlada, što je i premijer Marković istakao u ekspozeu, morati da bude posvećena iznad svega ekonomskim problemima i zaštiti socijalno ugroženih kategorija stanovništva. Mislim da će naredne godine i uopšte za cio svoj mandat, Vlada polagati prije svega ispit u sferi ekonomije i socijale."

Vujanović očekuje da će se, pogotovo nakon poziva Generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da to učine, proces ratifikacije Pristupnog protokola okončati u svim članicama Alijanse:

"Na vrlo jasan način i u više navrata, Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, pozvao je NATO članice koje nijesu ratifikovale pristupni Protokol, da to učine što prije. On je to jasno saopštio na Samitu parlamentarnih delegacija-članica NATO u Istanbulu i mislim da je taj poziv imao efekta. Nakon toga, imali smo nekoliko ratifikacija i uvjeren sam da će se taj proces nastaviti dobrom dinamikom. Veoma je važno i za nas posebno značajno da se to učini i u Senatu SAD, jer je Amerika snažno podržavala Crnu Goru i prije sticanja nezavisnosti i nakon toga – u svim sadržajima djelovanja: i u realizaciji reformi i u integracijama. Bili su istinski partner Crne Gore i mi smo zahvaljujući tom partnerstvu, razvijali crnogorsko društvo. Očekujem da će, nakon što Senat bude odlučivao o tom pitanju, velikom većinom, Crna Gora imati ratifikovan Protokol u SAD, što će biti krupan doprinos okončanju retifikacije."

Predsjednik Vujanović ne očekuje bitniju razliku u odnosu SAD prema regionu i Crnoj Gori onda kada nova američka administracija stupi na scenu:

"Očekujem da se odnos američke administracije prema regionu i Crnoj Gori, neće izmijeniti. Siguran sam da će SAD zadržati konstantu svoje politike u kojoj će prioritet biti stabilnost regiona i njegov razvoj, da će imati pozitivan odnos i prema evropskim i prema NATO integracijama, sa posebnom osjetljivošću prema onome što integracione vrijednosti znače. Odmakla integracija na Balkanu je snažan doprinos stabilnosti regiona. Dosadašnja američka administracija je to tretirala na takav način i ubijeđen sam da će to činiti i nova administracija na čelu sa predsjednikom Trampom. Siguran sam, takođe, kroz ono što je njegov prethodni angažman, da će on biti posvećen ekonomskoj saradnji i da će u odnosu na Crnu Goru i region biti spreman da tu saradnju ohrabri. Nama je do toga veoma stalo. Mislim da je ono što je do sada urađeno u saradnji Crne Gore i kompanija iz SAD pokazalo da možemo da pobudimo njihov interes za ulaganje i partnerstvo sa Crnom Gorom. Zato sam siguran da će ta dimenzija mandata i aktivnosti predsjednika Trampa biti ono što će prepoznati ne samo građani SAD, nego i građani onih država u kojima američke kompanije imaju ambiciju da budu prisutne ili da pojačaju svoje prisustvo", kaže on.

Crna Gora se, ističe Vujanović, u jednom osjetljivom vremenu, našla u polju različitog viđenja NATO i Rusije na proces proširenja Alijanse:

"Mi smo se, očigledno, u jednom osjetljivom vremenu našli u polju različitog viđenja NATO-a i Rusije o procesu proširenja. Naš odnos prema Rusiji nije bilateralno postavljen, nego se javlja kao kolaterala strateški različitog gledanja NATO-a i Rusije u odnosu na proširenje. Mi smo država koja je na vratima, ili jednim dijelom, već unutar NATO-a i Rusija je sa svojim saopštenjima, stavovima i djelovanjem, htjela da iskaže svoj, već odavno znan odnos prema proširenju Alijanse. Ubijeđen sam da će naš odnos sa Rusijom da se zasniva na tradicionalnom prijateljstvu i da Crna Gora treba da ima samo strpljenje u odnosu na trenutak kada će postati punopravna članica i da sačeka da tim članstvom, na novim osnovama, obezbijedi tradicionalne odnose dvije države. Meni je za to dokaz bila nedavna izjava ruskog predsjednika Putina, kada je primao akreditivna pisma našeg ambasadora, da mi treba da imamo odnos koji će se zasnivati na tradicionalnim relacijama, do čega je nama veoma stalo. Mi treba da imamo odnos koji će biti izbalansiran i zato treba unapređivati odnos u onim sferama u kojima se oni mogu unapređivati. Predsjednik Rusije je, dakle, saopštio ono što je i doživljaj Crne Gore. Ne mislim da članstvom u NATO možemo da poremetimo naše odnose. Konačno, mnoge članice Alijanse imaju bliske odnose sa Rusijom i saradnju u mnogim oblastima, pa mislim da Crna Gora nema razloga da od Rusije ima negativan odnos zato što je NATO članica", istakao je crnogorski predsjednik.

Konačno, Vujanović očekuje brz povratak opozicije u crnogorski parlament, ne samo kada se bude odlučivalo o ulasku u NATO, nego i ranije, jer je njihovo prisustvo važno za dalji razvoj demokratskih procesa u državi.