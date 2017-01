Susret Vučić - Zvizdić: Mir i stabilnost najvažniji za region

Delegacija BiH, predvođena predsedavajućim Saveta ministara BiH Denisom Zvizdićem, doputovala je sinoć u Beograd, a danas su održani zvanični razgovori - kako srpskog premijera Aleksandra Vučića sa Denisom Zvizsićem, tako i delegacija dve Vlade.

Mir, stabilnost i saradnja su najvažniji za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, kao i za ceo region – osnovna je poruka koju su posle današnjeg susreta u Beogradu zajednički uputili srpski premijer Aleksandar Vučić i predsedavajući Saveta ministara BiH Denis Zvizdić.

Dalje razvijanje ekonomskih i trgovinskih odnosa, autoput Beograd-Sarajevo, zajednički nastup na trećim tržiština, međusobna podrška na evropskom putu – to su teme o kojima se razgovaralo istakli su Vučić i Zvizdić, ali je novinare zanimao i komentar na sankcije Dodiku.

Nismo srećni da lider jedne od najvećih stranaka bude na crnoj listi jedne od najmoćnijih zemalja sveta, jer to nije dobra poruka za jednu državu, niti za strane investitore koji žele da ulažu u BiH, kaže Zvizdić:

"Permanentno delovanje, antidejtonsko delovanje dovelo do toga i očekujem da će to biti dobra poruka i dobra pouka za sve u BIH. I da će lideri koji su to radili promeniti svoju retoriku, okrenuti se ka životnim, ekonomskim pitanjima, zajedništvu, dogovaranju, dijalogu i daljem evropskom i ekonomskom razvoju BIH."

Srbija podržava integritet i suverenitet BIH, kao i entitetski integritet i to nikada nije bilo sporno, istakao je Aleksandar Vučić i dodao da je BiH za Srbiju treća izvozna destinacija, sa kojom svake godine ima uvećanje trgovinske razmene.

Takođe, Vučić je rekao i da ne želi da kritikuje Dodika pred predstavnicima Sarajeva, ali priznao se nekad ne slaže u stavovima sa njim:

"Srbija se neće pridružiti sankcijama, da budem sasvim otvoren. Dva su osnovna razloga – prvi je razlog taj što smatramo da sankcije ne donose nikakvo rešenje. A drugi je razlog taj da postoji odluka u srpskoj vladi, koja je više prećutna, i odluka između različitih predstavnika srpskog naroda koji žive u Republici Srpskoj, Srbiji, ali i u drugim delovima u regionu, da nam se nikada više ne ponovi vreme iz devedesetih godina, kada smo jedni drugima postavljali blokade na Drini."

Novinare je zanimalo i pitanje istrage o napadu na premijera Srbije u Potočarima – Vučiću su, kako je rekao, važnija pitanja o kojima je razgovarao sa Zvizdićem od istrage, dok je predsedavajući Saveta ministara BiH rekao da nadležni u BiH rade aktivno na tome. Imaju punu podršku svih institucija BiH, i očekujem da će se istraga završiti što pre i odgovorni biti procesuirani, rekao je Denis Zvizdić