Vučić postaje predsednik, još se ne zna ko je novi premijer

Na poslednjoj konferenciji za novinere koju je održao u svojstvu premijera Srbije, Aleksandar Vučić je najavio da očekuje da će na inauguraciji za predsednika Srbije 23. juna primiti novog premijera i članove Vlade.

Poslednju konferenciju za novinare u svojstvu premijera Srbije Aleksandar Vučić održao je uz poruku da novoj Vladi ostavlja dobru državnu kasu, da nema problema sa likvidnošću niti solventnošću, kao i da je javni dug na današnji dan 67,1 odsto bruto domaćeg proizvoda, i da će se trend njegovog spuštanja nastaviti.

Vučić je rekao i da je uveren da u spoljnoj politici evropski put ostaje prioritet, uz očuvanje tradicionalnih prijateljstva, i dodao da naradnih meseci očekuje otvaranje novih pregovaračkih poglavlja. On je najavio da će kao i predsednik Srbije uložiti mnogo napora u očuvanje dobrih odnosa u regionu.

“Danas odnose u regionu karakterišu dve stvari - da imate mnogo tenzija, ali sa druge strane da posle mnogo godina imate jasno izražene probleme, a ne stavljanje problema pod tepih, kao što smo imali u prošlosti. Kako god okrenete, ova druga stvar i nije tako loša. Bar jedni druge ne lažemo. Što se tiče odnosa Beograd-Priština, to je najkomplikovanije, i tu nam predstoje teški razgovori. Ali, koliko god da su nam ti razgovori teški, bolje je nego da ne razgovoramo.”

Na pitanje šta smatra svojim najvećim uspehom na mestu premijera, on je naveo mir i stabilnost, kao i uređene javne finansije, a kao najveći neuspeh on je istakao to što nije gotov Kliničko-bolnički centar u Nišu.

Disciplina u trošenju novca je suština, verujem da će se i buduća Vlada toga držati, rekao je Vučić i ponovio da se, zbog dobrih rezutata, može očekivati povećanje plata u javnom sektoru i penzija.

“Vlada u ovom trenutku nema deficit i završićemo maj sa 9 ili 10 milijardi suficita. Očekujem da se taj suficit pojača u junu, jer je predviđeno da imamo pet milijardi suficita u tom mesecu, tako da ćemo prvu polovinu godine, uprkos očekivanjima da budemo u deficitu od 700 miliona evra, završiti sa suficitom od oko 100 miliona evra, možda i nešto jače.”

Govoreći o novom premijeru, on je rekao da još nije doneo odluku ko će to biti, ali da se može očekivati da javnost to sazna, u Skupštini, između 12. i 18. juna. Na pitanje da li ostaje na čelu Srpske napredne stanke, Vučić je rekao da će uskoro saopštiti od kog trenutka neće biti predsednik stranke, mada se, kako je dodao, politikom ne bavi već dugo sem u izbornoj kampanji.