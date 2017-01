Vizantijska služba u grčkoj crkvi u Vašingtonu

Grčka pravoslavna crkva svete Sofije u Vašingtonu odavno pokušava da uvede grčki jezik, iz vizantijskog doba, u redovnu versku službu, jer mnoge pravoslavne crkve u Americi upražnjavaju zapadni način službe, isključivo na engleskom jeziku. Kao jedan od načina da vizantijsku kulturu približi parohijanima, od 1904. godine crkva svete Sofije pokušava da postepeno uvede vizantijski način službe u svakodnevno bogosluženje, jer sveštenstvo želi da održi pravoslavne običaje i upozna parohijane sa počecima vizantijskih pojanja. Saradnica, Nikoleta Ilić, razgovarala je sa dvojicom stručnjaka za vizantijsku muziku, Džordžom Teodiridisom i Gramenosom Karanosom :

Direktor i dirigent hora grčke pravoslavne crkve svete Sofije, Džordž Teodoridis, navodi da je sveta Sofija jedna od retkih pravoslavnih crkava u Americi koja ima odeljenje vizantijske muzike. On ističe da je crkva, skoro uvek, ispunjena do poslednjeg mesta, jer su parohijani veoma zainteresovani za vizantijsku muziku :

“Odeljenje za vizantijsku muziku obučava članove hora da pevaju vizantijske kanone za sve službe od ranog jutra do večernje, i za sve pravoslavne praznike. “

Sam hor je osnovan četrdesetih godina prošlog veka, kada su parohijani počeli da se okupljaju i pevaju tokom službe, zaključuje Teodoridis.

“ Naši parohijani su, uglavnom, Amerikanci grčkog porekla, ali ima i Amerikanaca koji nisu povezani sa Grčkom, Nije im teško da slede pravoslavno bogosluženje, naročito tokom raznih festivala kada imamo mnogo raznovrsne i ukusne hrane. “

Profesor Gramenos Karanos, iznosi da su vizantijske pesme monofonične :

“To znači da svi pevači izvode samo jednu melodiju, uz pozadinski zvuk. Nema instrumenata, već se čuju samo glasovi ali mislim da je najvažnija karakteristika a kapela izvođenja to da se velika pažnja posvećuje rečima, možda je bolje da kažem – svetim rečima. “

Tokom 40 dana posta, pripremnog perioda za pravoslavni Božić, svakodnevno se izvode brojni kanoni, kaže Karanos i dodaje da su neka pevanja izmislili sami osnivači crkve, kao što je bio sveti Jovan Damaskin, koji je živeo u sedmom i osmom veku.

“Sve reči su veoma stare, potiču iz prvog milenijuma, a isti autori su komponovali i muziku, ali, nažalost, notne sveske nisu preživele. Pronađeni su notni zapisi tek od sredine desetog veka. U stvari, još nismo uspeli da dešifrujemo originalne notne zbirke, protumačili smo samo one od 12. veka. “

U sadašnjem horu postoji samo jedan ženski glas, ali grčki sveštenici nameravaju uskoro da osnuju još jedan hor u kojem će samo žene pevati brojne vizantijske svete pesme. U stara vremena, vizantijski horovi su bili sastavljeni isključivo od muških glasova.