Usred meteža u Beloj kući, Tramp se susreće sa krizom kredibiliteta

Predsednik Donald Tramp kreće na svoje prvo putovanje u inostranstvo, otkako je na toj funkciji, na Bliski istok i u Evropu, bez sumnje se nadajući da će ostaviti iza sebe političku oluju koja besni protekle nedelje zbog njegovog otpuštanja direktora FBI DŽejmsa Komija, njegovog deljenja poverljivih informacija sa ruskim zvaničnicima i izveštaja da je vršio pritisak na Komija da obustavi istragu o vezama njegovog bivšeg savetnika za nacionalnu bezbednosti, Majkla Flina, sa Rusima.

Ali, najteži domaći prtljag koji će "pravti društvo" predsedniku na njegovom putovanju je centralna zabrinutost u pogledu Trampove kredibilnosti, koja je sada pod paljbom demokrata i određenog broja republikanaca.

Političko previranje, sasvim jasno, bilo je ono što je predsednik imao na umu kada je u sredu posavetovao kadete američke obalske straže tokom njihovog početka službe u Konektiketu.

"Nikada, nikada, nikada nemojte odustati. Stvari će biti sasvim dobre", rekao je Tramp. "Pogledajte način na koji sam tretiran u poslednje vreme, pogotovo u medijima. Ni jedan političar u istoriji, i to kažem sa velikom pouzdanošću, nije bio tretiran gore ili više nefer. Ne smete im dozvoliti da vas obore. Ne smete dozvoliti kritičarima i negatorima da stanu na put vašim snovima".

Fokus na Komiju

Senatski Komitet za obaveštajni rad zatražio je od Komija da se pojavi i na javnoj, i na zatvorenoj sednici, a ključni republikanac u Predstavničkom domu, Džejson Čafec, predsedavajući Komiteta za nadzor tog tela, zatražio je sva dokumenta i moguće snimke koji sadrže bilo koji detalj o komunikaciji između predsednika i Komija pre nego što ga je predsednik otpustio prošle nedelje.

Sa metežom u Beloj kući i dobijenim konfliktnim objašnjenjem Komijevog otpuštanja, lider demokrata u Senatu Čak Šumer pita ove nedelje da li se predsedniku može verovati.

"Ovo je kriza ove administracije, koja će nas pogoditi na načine gotovo suviše brojne da bi to elaborirali", rekao je Šumer pred Senatom. "Na vrhu liste je erozija poverenja u predsednika i poverenja koje naši prijatelji i saveznici imaju u Ameriku".

Podela među republikancima

U trenutku se činilo da su republikanci podeljeni po pitanju koliko agresivno krenuti napred, ali su zapravo zabrinuti zato što se njihova agenda prestrojava zbog krize u Beloj kući.

Predsedavajući Predstavničkog doma, Pol Rajan, rekao je u sredu novinarima da želi da izbegne "ishitrene ocene". Rajan je rekao da je "naš posao da budemo predstavnici, trezveni i fokusirani samo na prikupljanje podataka". Rajan je takođe rekao da "nema ljudi tamo koji bi želeli da naude predsedniku".

Ali, republikanci su izneli svoju zabrinutost povodom kontroverzi koje su zahvatile Belu kuću. "Mislim da bi bilo od pomoći kad bi se manje drame emitovalo iz Bele kuče", rekao je lider većine u Senatu, Mič Mekonel.

Prtljag za put u inostranstvo

Kontrovezni juriš na Trampa kod kuće pratiće predsednika na njegovom putu u inostranstvo, kaže spoljnopolitički analitičar Entoni Kordsmen iz Saveta za strategijske i međunarodne studije u Vašingtonu.

"Pitanje koje će svako izvan Sjedinjenih Država verovatno postavljati predsedniku je koja je njegova stvarna politička snaga u vezi sa podelom u Kongresu, problemima unutar njegove partije i može li on ići dalje napred sa svojim planom".

Senator Lindzi Grejm iz Južne Karoline, republikanac koji često kritikuje predsednika, sugerisao je da bi Trampov put u inostranstvo mogao da dođe u pravom trenutku, rekavši za Asošijeted pres "mnogima od nas je drago pošto odlazi na nekoliko dana".

Grejm je rekao da će kontroverze verovatno pratiti Trampa na njegovom putovanju, ali je zatražio od predsednika da "ostane dispciplinovan i fokusiran" na svetskoj pozornici.

Ratoborni Tramp

Trampovi ratoborni komentari na Akademiji Obalne straže u sredu, možda su dobrodošli kod njegovih tvrdih pristalica širom zemlje, od kojih mnogi veruju da establišment i novinske kuće aktivno rade protiv njega.

Ali mnogi analitičari, uključujući i neke republikance, vide predsednikovu ratobornu prirodu kao problem, pogotovo tokom kriza.

"Obećao je da će poremetiti status kvo, što je svakako uradio", rekao je republikanski strateg DŽon Firi opisujući Trampov apel. "On je pronašao sposobnog i voljnog protivnika u nacionalnim medijima. Kod njegovih pristalica, to bi moglo da mu pomogne. Ali u izgradnji kredibiliteta, to mu svakako šteti".

Predsednik će se svakako susresti sa više proba kredibilnosti u budućnosti, pogotovo s obzirom na to da će izgleda bivši direktor FBI Komni javno svedočiti pred Kongresom.

Senator Šumer rekao je svojim kolegama ove nedelje "zemlja je pod testom na način bez presedana. Ja sam uz svoje kolege u Senatu, istorija nas posmatra".