Raste potražnja za palminim uljem, ugrožene i prašume

Bez obzira na brojne loše vesti, ljubitelji čokolade u Italiji bili su posebno pogođeni nedavnim saopštenjem da neke prodavnice hrane povlače Nutelu sa svojih rafova. Nutela je popularni čokoladni namaz koji ima milione obožavalaca širom sveta, a povlači se je iz prodaje zato što sadrži palmino ulje, za koje Evropska agencija za bezbednosthrane kaže da može da postane opasno ako se ugreje iznad 200 stepeni Celzijusa. Međutim, mnogo veći problem je što se palmino ulje nalazi u skoro svemu.

Razmislite o plodu palme. Vulf Ajzerhart iz Kraljevske botaničke bašte proveo je karijeru proučavajući palme i on razume njihovu jasnu ekonomsku privlačnost.

“Možete da dobijete oko 4 tone ulja po hektaru iz ovih palmi,što je 10 puta više od drugih glavnih uljarica kao što su uljana repa ili soja, i palma je jedan od najprofitabilnijih useva u vlažnim tropskim predelima gde raste”.

Palmino ulje postalo je toliko popularno da se pojavljuje u skoro svemu. Od margarina i bombona, do ruža za usne i paste za zube, a potražnja za njim je sve veća.

“Problem je sve veća globalna potražnja za proizvodima koji sadrže ulja od povrća. Zahtevi su se povećali za tri do četiri odsto godišnje”.

Nedavno, Evropska agencija za bezbednost hrane saopštila je da, ako se palmino ulje pregreje, može da ispusti, kako je navedeno, potencijalno kancerogeni sastojak. Međutim, agencija nije preporučila zabranu upotrebe. Istraživači kažu da veći problem predstavlja to što palme rastu u tropskim predelima, što vodi ka masovnoj seči drveća, a to uništava staništa svih vrsta životinja, od orangutana do tigrova.

“Celokupna proizvodnja palminog ulja odvija se u predelima koji bi inače prirodno bili prašuma, koja je poznata kao najraznovrsniji ekosistem na planeti Zemlji”.

Ajzerhart kaže da je problem moguće rešiti, a da je odgovor genetika.

“Postoji veoma aktivna naučna zajednica koja radi na genetičkim poboljšanjima palminog ulja”.

Ali do tada, kažu stručnjaci, potražnja će nastaviti da se povećava, čime se pojačava pritisak na prašume, koje su već ugrožene.