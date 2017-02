CG: Uhapšen vozač lidera DF-a

Podgorička policija uhapsila je jutros oko sedam sati vozača lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića, Mihaila Čađenovića. On je uhapšen po nalogu Specijalnog tužilaštva, a prvi je građanin Crne Gore koji se dovodi u vezu sa pokušajem terorističkog napada u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. prošle godine.

Nakon što je bivši srpski obavještajac Slavko Nikić, lidera DF-a Andriju Mandića doveo u vezu sa pokušajem terorističkog napada u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine, Mihailu Čađenoviću, vozaču lidera Nove, Andrije Mandića, određen je pritvor od 72 sata, saopšteno je iz Specijalnog državnog tužilaštva.

Specijalno državno tužilaštvo izdalo je nalog za hapšenje Čađenovića i Ananija Nikića, koji se ne nalazi u Crnoj Gori, zbog, kako je saopšteno "postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo – stvaranje kriminalne organizacije".

DF pozvao je VDT Ivicu Stankovića da što prije smijeni Specijalnog tužioca Milivoja Katnića

"Pozivamo vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića da pod hitno smijeni Katnića, jer se on najviše trudio da Katnić bude izabran za specijalnog tužioca. Katnić je postao opasnost za sve u Crnoj Gori, jer je izgubio poslovnu sposobnost. On može da bude problem njegove porodice, ali ne smije da bude problem čitave Crne Gore, zato je dužan Stanković da što prije razriješi dužnosti Katnića, opasnog i sumnjivog tipa", rekao je Mandić.

“Batina ima dva kraja… Za svačiju glavu iz DF-a koja odleti, odletjeće još nečija“, zaprijetio je Mandić.

“U svojoj biografiji Čađenović nema ni prekršajnu prijavu. On je priveden kako bi se montirala nova optužnica protiv DF-a jer je očigledno da je državni udar s jeseni doživio propast. Sad se pribjegava novoj instalaciji. Znamo da to Katnić radi u susret izborima u Nikšiću, u susret narodnom referendumu o NATO i nakon naše snažne međunarodne akcije od Moskve do Vašingtona”, kazao je Mandić na vanrednoj konferenciji za novinare.

Inače, Viši sud u Kragujevcu usvojio je zahtjev za izručenje Predraga Bogićevića Crnoj Gori, koja ga traži zbog sumnje da je učestvovao u planiranju terorističkih akata uoči održavanja parlamentarnih izbora prošle godine.

O ispunjenosti uslova za izručenje Nemanje Ristića čije izručenje Crna Gora traži zbog sumnji da je izvršio ista djela, još nije donijeta prvostepena odluka.

Tek po pravosnažnosti sudskih odluka, srpski ministar pravde će odlučiti da li će Ristić i Bogićević biti izručeni.

Bogićević je u ekstradicionom pritvoru, dok Ristić na slobodi čeka odluku suda, uz zabranu napuštanja boravišta u Beogradu i obavezno javljanje sudu jednom sedmično.

Srbija i Crna Gora imaju bilateralni ugovor o uzajamnom izručenju državljana koji reguliše uslove izručenja.

Početkom decembra 2016. godine za njima, kao i još dvojicom državljana Rusije raspisana je potjernica Crne Gore zbog sumnje da su organizovali kriminalnu grupu koja je za izborni dan planirala upad u Skupštinu, hapšenje i likvidaciju tadašnjeg premijera Mila Ðukanovića.

Crnogorsko tužilaštvo vodi postupak protiv grupe od 18 državljana Srbije i dvojice državljana Rusije, a većina ih je u pritvoru u Podgorici. Neki su sklopili sporazum o priznanju krivice sa crnogorskim tužilaštvom.

Krivokapić: Nisu pozivali na rušenje

Bivši predsjednik Skupstine Ranko Krivokapić svjedočio je danas u Višem sudu u postupku koji se vodi protiv lidera DF-a Slavena Radunovića i Andrije Mandića koji su optuženi za pokušaj nasilne promjene ustavnog uređenja na protestima u oktobru 2015.

Krivokapić je prilikom svjedočenja kazao da je 24. oktobra uveče telefonom razgovarao sa potpredsjednikom Skupštine Brankom Radulovićem. On je rekao da mu je Radulović tražio da omogući ulazak u Skupštinu njemu i poslanicima DF-a. Krivokapić je kazao da je tada razgovarao i sa poslanikom Andrijom Mandćem, te da je sadržaj razgovora bio isti.

“Predložio sam da zajedno uđemo na takozvana mala vrata tj. bočni ulaz. To je ulaz koji se zbog barikada ispred Parlamenta koristio već sedmicama unazad. Odbili su takav moj predlog, ali sam rekao da ću pokušati to da sredim i da ću doći“, kazao je Krivokapić u sudnici tokom svjedočenja.

Krivokapić je odgovarajući na pitanje advokata Nikole Bulatovića, rekao da Radulović i Mandić u razgovoru sa njim “nijesu pominjali da će vršiti bilo kakvo nasilje ni prema njemu ni bilo kome, niti da će da ga svrgnu s vlasti”.