Matis: "Ubrzana operacija" protiv Islamske države

Predsednik SAD Donald Tramp naredio je “ubrzanu operaciju“ protiv Islamske države u Siriji, potvrdio je Sekretar za odbranu Džim Matis. On je to nazvao “taktičkom promenom” i objasnio da će vojska sada moći da se fokusira na to da opkoli uporište neprijatelja, umesto da sprovodi operacije isterivanja boraca Islamske države iz njihovih skloništa. Matis je objasnio da je namera da se spreči povratak stranih boraca u matične zemlje, a da je novi cilj da se Islamska država potpuno uništi, a ne samo onemogući u daljem delovanju.

“Vodimo globalnu kampanju na nekoliko frontova: da srušimo imidž nepobedivosti Islamske države, da je onesposobimo da izvodi napade napolju i da onemogućimo dalje regrutovanje i finansiranje terorističkih operacija”, pojasnio je Matis.

Rekao je i da borci ISIS-a nema šanse da pobegnu iz zapadnog Mosula, koji je ranije opkolila iračka vojska uz pomoć koalicije predvođene SAD. Kako gube teriroriju, tako borci ISIS-a koriste civile kao živi štit i ubijaju one koji hoće da pobegnu. Ujedinjene nacije procenjuju da je oko 250 000 civila i dalje zarobljeno u gradu, a da je oko 200 000 ljudi uspelo da pobegne iz Mosula.