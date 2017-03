U Kongresu i širom SAD različiti utisci o Trampovom govoru

Na različitim mestima su gledali obraćanje predsednika SAD Donalda Trampa Kongresu u utorak uveče. Neki su sedeli u prostorijama Predstavničkog doma, neki su gledali preko monitora u kuglanama u Pensilvaniji. Neki su se okupili na žurci u Las Vegasu.

Njihovi utisci takođe su raznoliki. Neki su videli buđenje vizije za zemlju i dugo potrebnu predanost stavljanju američkog interesa ispred svega drugog. Drugi su videli predsednika koji tek treba da krene putem svojih obećanja i kome nedostaju konkretni planovi za njihovo ostvarivanje.

Republikanski predstavnik Džo Bardon misli da je Tramp izneo "viziju za oživljenu Ameriku", dajući nadu i Amerikancima iz radničke klase, i konzervativcima koji žele manje državno upravljanje.

"Kao i većina predsednika, bio je jak govoreći o benefitima, ali malo slab na temu kako to platiti", rekao je.

Barton predstavlja Šesti kongresni distrikt u Teksasu, jedan od 30 koliko ih ima ta država i u kome se nalazi Dalas. Takođe, Džef Olsen, republikanac koji je imao neodumice u vezi sa Trampom, ali jeste glasao za njega, kaže da je vreme da se vidi da li predsednik može da preokrene svoju populističku retoriku u politiku koja bi omogućila da ljudi žive bolje.

"Ne mislim da je fiskalni konzervativac kao što sam ja", kaže Olsen za Glas Amerike (VOA). "Ne mislim da vidi značaj većine socijalnih tema u istim parametrima kao što ja to vidim i ne znam da li on ima ugao gledanja nekoga ko je nastavnik iz srednje klase, otac četvoro dece, ko radi sa ženom koja je takođe nastavnica i ko se trudi da sastavi kraj sa krajem".

Olsen kaže da bi se osećao bolje da je Tramp na početku mandata održao ovakvu vrstu govora, kakvu je održao u utorak.

Da vidimo plan

A u Vašingtonu, demokratski predstavnik Ruben Kjuen kaže da je bio razočaran time što Tramp nije iskoristio svoj govor da objasni planove kako da vrati ljude nazad na posao, popravi imigracioni sistem u zemlji ili reformiše sistem zdravstvene zaštite.

"Američki građani su umorni od slušanja retorike, mi želimo da vidimo plan akcije", rekao je.

Kjuen predstavlja Četvrti kongresni distrikt u Nevadi, severno od Las Vegasa, gde je u utorak uveče lokalni ogranak udruženja Kineski Amerikanci za Trampa organizovao proslavu i grupno praćenje predsednikovog obraćanja.

Džoan Rodrigez podržava Trampa i kaže da pamti njegova obećanja.

"Rekao nam je šta će da radi i on to radi", kaže ona. "I on to radi veoma brzo. Nikada do sad nisam videla da predsednik radi tako naporno i dugo kao što on radi".

"Za sada, ceo govor je zaista dobar", kaže je Kris Vilasenjor. "Ništa još nije urađeno. Sve je na stolu, ali oni to stalno sklanjaju, govoreći 'čekaj, daj da još malo promenimo'. Želim da nešto bude urađeno".

Kongresmen Kjuen bio je ranije imigrant bez papira i kaže i kaže da dok podržava zatvaranje ili deportaciju kriminalaca, Trampov govor sadrži nastavak "antiimigracione, retorike mržnje".

"Većina imigranata u ovoj zemlji naporno radi, pošteni su ljudi koji doprinose ekonomiji, koji su voljni da uče engleski jeuzik, stoje na kraju reda, plaćaju poreze, samo da bi dobili šansu da postanu legalni državljani ove zemlje", rekao je. "Vrlo je razočaravajuće to što šredsednik nastavlja da opisuje imigrante kao da smo mi svi kriminalci i silovatelji".

Demokrate skeptične, traže zajedničku tačku

Članovi Kongresa sa kojima je VOA razgovarao nakon govora, podeljeni su po pitanju toga da li je Tramp napravio pravi iskorak ka saradnji sa demokratama. Jedan broj demokrataka izražava skepticizam, ali takođe i spremnost da se postigne zajednička tačka. U oblasti koja je identifikovana kao moguća staza saradnje je ulaganje u obnavljanje infrastrukture zemlje.

"On jeste govorio o nekim dobrim stvarima na kojima se nadam da možemo naći zajednički jezik - infrastruktura, porodično odsustvo, briga o deci, izgradnja naše vojske kako bi postali sigurni da je jaka", rekao je predstavnik Hoakin Kastro, demokrata iz Teksasa.

Pitanje koje ostaje je kako kako pronaći novac, jednu hiladju milijardi, za ono što je Tramp predložio samo kao infrastrukturne projekte.

"Mislim da je predsednik krenuo u obračun ne samo sa demokratama, pošto se mi u mnogome ne slažemo sa njim, već i sa svojim republikanskim kongresmenima", rekao je Kastro. On je precizirao da misli na republikance konzervativne po pitanju fiskalne politike, koji teško da će podržati povećanje troškova.

U kuglani u Holmsu, Pensilvanija, u blizini Filadelfije, podržavalac Hilari Klinton Pet Harvan takođe se pita kako će Tramp pronaći novac kako bi podržao svoje ciljeve.

"Kako će izgraditi infrastrukturu ako obava poreze? Ako želiš da izgradiš infrastrukturu, moraš da podigneš poreze", kaže Harvan.