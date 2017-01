Tramp potpisao uredbu o zabrani ulaska sirijskih izbeglica

Predsednik Donald Tramp prvi put je posetio Pentagon kao glavnokomandujući SAD, potpisujući dve izvršne uredbe tokom posete. Jednom od njih zabranjuje se ulazak svim sirijskim izbeglicama u SAD na neodređeno vreme.

Tramp je u Pentagonu prisustvovao polaganju zakletve sekretara za odbranu Džejmsa Metisa. Ubrzo posle predsednikove odluke, demonstranti su održali protest u glavnoj zgradi federalne vlade u Njujorku.

Izvršna uredba nazvana "Zaštita nacije od ulaska stranih terorista u SAD" poziva na suspenziju viza i svih imigracionih povlastica građanima "zemalja koje izazivaju posebnu zabrinutost". Kao razlog za uredbu, u dokumentu se navode teroristički napadi na Njujork i Vašington 11. septembra 2001, koje je izvršilo 19 stranih državljana koji su bez teškoća dobili vize za ulazak u SAD. U njoj se pominju i drugi zločini povezani sa terorizmom koje su u proteklih 15 godina počinili strani državljani koji su ušli u SAD bilo sa kratkoročnim vizama - kao turisti, studenti i privremeni radnici - ili kao izbeglice koje traže smeštaj u SAD.

“Pogoršani uslovi u određenim zemljama zbog rata, sukoba, katastrofa i građanskih nereda povećavaju verovatnoću da će teroristi iskoristiti sva moguća sredstva da uđu u SAD", navodi se u uredbi kojom se zvaničnici američkih konzulata pozivaju na veću budnost i oprez prilikom izdavanja viza. U uredbi se ne precizira koje zemlje "izazivaju posebnu zabrinutost" iako se Sekretar za unutrašnju bezbednost ovlašćuje da prati ponašanje nacija koje ne pružaju adekvatne podatke o svojim građanima. Zvaničnici Bele kuće su ranije ove nedelje najavili da bi Iran, Irak, Sirija, Sudan, Libija, Jemen i Somalija bili na inicijalnoj listi tih zemalja ali se u uredbi ističe da druge zemlje mogu da se dodaju spisku u svakom trenutku.

U zvaničnom tekstu se zabranjuje ulazak u SAD svim sirijskim izbeglicama na neodređeni period, dok predsednik ne zaključi da su izvršene "dovoljne promene" da se osigura da je prijem sirijskih izbeglica u skladu sa nacionalnim interesom.

"Želimo da primamo u ovu zemlju samo one koji će podržati našu zemlju i duboko vole naš narod", rekao je Tramp dodajući da SAD nikada neće zaboraviti pouke 11. septembra 2001, kada su izvršeni teroristički napadi na SAD, među kojima je bio i napad na Pentagon, u kome je 184 ljudi izgubilo život.

Među kritičarima izvršne uredbe je organizacija "No One Left Behind" koja nastoji da prevodioce sa ratnih područja smesti unutar SAD. Grupa je u petak objavila saopštenje u kojem se upozorava da se izvršnom uredbom "zatvaraju vrata" za strane prevodioce koji su služili zajedno sa vojnicima a sada traže utočište u SAD.

Protest u Njujorku

Reagujući na događaje u Vašingtonu, više od 100 demonstranata formiralo je ljudski lanac na ulazu u zgradu federalne vlade u Njujorku, koju koriste Sekretarijat za unutrašnju bezbednost kao i FBI i druge vladine agencije. Njujošrki biro Glasa Amerike nalazi se u istom centru na Menhetnu.

Predsednik je u petak izjavio da samo ljudi koji podržavaju SAD treba da se puste u zemlju. U poređenju sa Trampovim obećanjima iz kampanje da će sprovesti "ekstremnu proveru podataka" muslimana i putnika iz zemalja povezanih sa terorizmom, u izvršnoj uredbi govori se o procedurama identifikacije i potvrde koje američka konzularna odeljenja treba da detaljno i precizno sproovde.

Poraziti Islamsku državu

Donald Tramp je svoju drugu izvršnu uredbu opisao kao "veliku obnovu" oružanih snaga, koja će obuhvatiti nove avione, brodove i druga "sredstva" za vojsku.

Tokom posete Pentagonu, potpredsednik Majk Pens i savetnik za nacionalnu bezbednost Majkl Flin sastali su se sa najvišim vojnim liderima uključujući sekretara za odbranu i članove združenog generalštaba oružanih snaga.

Jedan zvaničnik Pentagona izjavio je da je predsednik na sastanku u petak zatražio od lidera nove opcije za poraz Islamske države. Američki zvaničnik je izjavio za Glas Amerike uoči sastanka da će predsednik tražiti mere protiv Islamske države koje su "skinute sa dnevnog reda" za vreme prethodne administracije.

Na drugoj strani, očekivalo se da će najviši zvaničnici zatražiti jasne prioritete u usmeravanju borbe protiv Islamske države. Na primer, jedan odbrambeni zvaničnik izjavio je za Glas Amerike u petak da je Obamina administracija imala dvostruke prioritete u nastojanju da zadovolji svog savetnika Tursku i ujedno porazi Islamsku državu.

"Kada je sve prioritet, ništa nije prioritet", izjavio je zvaničnik za Glas Amerike. "Samo nam recite šta je osnovni prioritet".

Jedna mera protiv Islamske države koja bi mogla da se predloži Trampu je naoružavanje ili drugačije pojačavanje kapaciteta grupe sirijskih kurda - Jedinice za zaštitu naroda.