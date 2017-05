Bela kuća i Evropa ne vide isto Trampovu prvu posetu inostranstvu

Predsednik Donald Tramp se vratio uobičajenom životu u Vašingtonu i odmah napao medijske izveštaje da postoji bura u Beloj kući, kao i nove elemente istrage njegovih savetnika i njihovih veza sa Rusijom. On je takodje tvitovao "Poseta inostransvu je bila veliki uspeh za Sjedinjene Države. Težak posao, ali veliki rezultati." Predstavnik za štampu Bele kuće Šon Spajser je sinoć takodje u poruci na Tviteru, saopštio da je prva devetodnevna poseta Donalda Trampa inostranstvu u svojstvu američkog predsednika bila uspešna.

Samo nekoliko sati ranije predsednik Tramp je rekao američkim vojnicima stacioniranim na Siciliji da je ojačao veze sa saveznicima.

To se pak ne poklapa sa ocenama evropskih lidera i većine medija sa tog kontinenta. Evropska reakcija, posebno u ključnim prestonicama Berlinu i Parizu, na Trampovu posetu je bila veoma različita od karakterizacije Bele kuće i "uspeh" nije reč koja je upotrebljena u tom smislu.

Evropski funkcioneri navode da transatlanski saveznici nisu sada više ujedinjeni no što je to bio slučaj pre Trampove posete i ističu kako su uvereni da će Evropa morati više da deluje sama - što su i očekivali da će biti slučaj neposredno posle izbora Trampa za predsednika. Za evropske lidere Vašington nije više pouzdani saveznik.

To je takodje u širokom smislu bilo i gledište evropskih medija. Novinski naslovi čitave nedelje su pružali kontradiktornu sliku od verzije Bele kuće o sastancima. Belgijski Le Soir je doneo na svojoj naslovnici "Tramp gura svoje saveznike." Dok ga je nemački finansijski list Handelsblat nazvao "Glavnokomandujući neotesanko".

Evropljani su se nadali da bi ova Trampova poseta mogla da dovede do novog smera u transaltanskim odnosima koji su poremećeni njegovim izborom - i da će uspeti da ubede američkog predsednika da svet više vidi njihovim očima. Ali od Brisela do Sicilije, bilo je usiljenih osmeha, nelagodnosti i neskrivenih podela povodom čitavog spektra pitanja - od trgovine i imigracije do sankcija Rusiji i klimatskih promena.

Evropski lideri i zvaničnici su se generalno žalili medijima da Tramp i njegovi saveznici nemaju veliko znanje o osnovim činjenicama posebno transatlanskoj trgovini te je Suddeutsche Zeitung naveo da su Tramp i njegovi pomoćnici izgleda imali utisak da Amerika ima zasebne trgovinske sporazume sa svakom članicom EU zasebno, dok je francuski Le Monde naveo :"Tokom svoje posete predsednik Tramp je ponovo istakao svoju maksimu Amerika prvo, odbivši da preduzme korak ka poboljšanju američko evropskih odnosa."