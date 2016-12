Tri virusa obeležila 2016. godinu

Prošlu godinu obeležila su i tri virusa, koja su izazvala deformitete kod beba, razočarenje i smrt tokom 2016. godine. Zika, polio i HIV. Ti mikroorganizmi bili su udarne vesti širom sveta, zajedno sa naučnim otkrićima i unapređenjima u njihovoj kontroli.

Zika je toliko umerena bolest da većina ljudi i ne zna da je ima. Ali tokom poslednje dve godine, veliki broj beba rođenih sa ekstremno malim glavama pokazao je svetu da je zika sve osim bezopasna. Virus se prvi put pojavio u Ugandi pre više od 60 godina. Nedavno se ponovo pojavio u Brazilu, zatim je krenuo severno u Floridu i moguće Teksas.

Dr Entoni Kostelo iz Svetske zdravstvene organizacije kaže da čak i jedno obolelo dete ima ogroman uticaj na zajednicu i sposobnost porodice da se bori sa tim.

“To je problem javnog zdravlja koji izaziva ogromnu zabrinutost čitavog sveta. U 69 zemalja se pojavio zika virus u poslednje dve godine. Govorimo o virusu koji izaziva oštećenje mozga i potencijlano doživotnu onesposobljenost, što je ogroman problem za porodice”.



Trenutno, lekari jedino mogu da savetuju ženama da ne putuju u oblasti u kojima se virus širi, da izbegavaju ujede komaraca ili da odlože trudnoću. Ne postoji vakcina protiv zika virusa ali jedna bi mogla da bude dostupna 2018. godine.

U Nigeriji, virus polio ponovo se pojavio na ratnom severu zemlje i gde je teško osigurati da su sva deca vakcinisana. Za troje dece je uspostavljena dijagnoza u trenutku kada se mislilo da je Nigerija blizu da postane zemlja u kojoj je iskorenjena dečija paraliza.

Virus takođe postoji u još jednoj zoni konflikta, duž granice Pakistana i Avganistana. Oni koji se bore protiv te bolesti kažu da su odlučni da je unište. Broj slučaja zaraze virusom polio umanjen je za više od 99 odsto od 1988. godine, sa oko 350 hiljada slučajeva, na manje od trideset, u 2016. godini.

Početkom decembra, Nacionalni instituti za zdravlje objavili su početak velikog testiranja eksperimentalne vakcine protiv HIV virusa. Dr Entoni Fauči iz Nacionalnih instituta za zdravlje upozorava:

“Do vakcina protiv HIV-a neće biti jednostavno doći. Možda nećemo ni znati da li ćemo uspeti da dobijemo vakcinu”.

Fauči je opisao unapređenja u lečenju AIDS-a kao ništa manje od spektakularnih.



“U današnje vreme, kombinacija terapija koje imamo za pojedince, za nekoga ko je bio inficiran u svojim dvadesetim i koji koristi kombinaciju lekova, možemo da predvidimo da oni mogu da žive dodatnih 50 godina. To je jedno od najvećih dostignuća u prelazu od bazičnih istraživanja do primenjive intervencije, na bilo kom polju medicine”.



Ako bi delotvorna vakcija mogla da bude pronađena, to bi konačno značilo kraj virusa kojim je inficirano više od 70 miliona ljudi tokom poslednjih pola veka.