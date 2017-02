Klimatske promene podelile vojsku i Trampa

Predsjednik Donald Tramp je skeptičan u pogledu klimatskih promjena i dovodi u pitanje navode naučnika da je ljudska aktivnost glavni uzrok globalnog zagrijavanja. Takođe prijeti da će povući Sjedinjene Države iz Pariskog klimatskog sporazuma. Međutim, dok predsjednik ne smatra da su klimatske promjene prijetnja, vojska čiji je Tramp sada vrhovni komandant, vjeruje da je to slučaj.

Najveća pomorska baza na svijetu, Norfolk, na udaru je klimatskih promjena. Instrumenti za mjerenje plime već devet decenija bilježe porast nivoa mora, kaže glavni inženjer američke mornarice Din Venderlej.

"Vidjeli smo promjenu nivoa mora od 45 centimetara. Procjenjuje se da će se sličan trend vjerovatno nastaviti.”

Venderlej kaže da su zbog toga pristaništa u Norfolku podložnija mogućoj šteti u lošim vremenskim uslovima.

"Za vrijeme velikog nevremena može da dođe do oštećenja električne mreže, vodovodnih cijevi. Voda dođe do ispod pristaništa i talasi dovode do oštećenja kablova. To nam se povremeno događalo.”

Pomorcima i radnicima je zbog sve češćih poplava takođe teže da se jave na dužnost. Vojska i okolne zajednice već rade na planu za borbu protiv klimatskih promjena. Denis Mekgin je bio pomoćnik sekretara za mornaricu kada je prošlog oktobra predstavio plan u Institutu za svjetske resurse. Mekdžin ističe da je ugrožena pripravnost vojske.

"To je stvarnost. To se događa. Već duži niz godina shvatamo da moramo da se tome suprostavimo.”

Nisu samo baze ugrožene. Pentagon smatra da su klimatske promjene izvor višestrukih prijetnji u nestabilnim regionima.

"Ta nestabilna društva i vlade biće pod pritiskom sve žešćih i učestalijih vremenskih neprilika izazvanih globalnim zagrijavanjem. To je recept za njihov krah, nakon čega se stvara vakuum u kome mogu da se dogode različite loše stvari”, ističe Mekgin.

Vrhovni komandant američkih snaga, predsjednik Donald Tramp, nazvao je klimatske promjene prevarom. Međutim, njegov sekretar za odbranu Džejms Matis mogao bi ozbiljnije da se pozabavi tim problemom.

Matis je na čelu komande Američkih združenih snaga, u izvještaju iz 2010. godine, naveo klimatske promjene kao jednu od sve izraženijih prijetnji. U međuvemenu, u Norfolku se grade viša pristaništa, sa zaštićenim kablovima na nižem nivou.

"Kada gradimo objekte, uvijek smo okrenuti budućnosti. Jedna od stvari koja može da se dogodi u budućnosti je porast nivoa mora.”

Venderlej nije odgovoran za politiku povezanu sa klimatskim promjenama, ali jeste za inženjerstvo.

"Jednostavno pokušavamo da budemo dobri, pametni inženjeri. I to ima punu podršku. Ne mogu da zamislim da će bilo ko donijeti odluku da zaustavi dobre, pametne inženjere.”

Inženjerstvo ili politika? To je jedno od pitanja o klimatskim promjenama s kojim se suočava novi vrhovni komandat SAD.