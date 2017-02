Tramp večeras govori u Kongresu o budžetskim prioritetima

Predsednik Donald Tramp večeras se obraća članovima oba doma Kongresa i američkom narodu, u prvom velikom govoru posle januarske inauguracije. Očekuje se da će Tramp govoriti o svojim budžetskim prioritetima za predstojeću godinu, uključujući veliko povećanje izdvajanja za odbranu ali i rezanja programa pomoći stranim zemljama i drugih oblika vladine potrošnje.

Na nedavnom susretu sa državnim guvernerima u Beloj kući, predsednik Tramp najavio je neke elemente svog obraćanja Kongresu.

“Ovaj budžet predstavlja ostvarenje mog obećanja da ćemo se koncentrisati na to da zaštitimo Amerikance, držimo teroriste i kriminalce podalje odavde, stavimo počinioce nasilja iza rešetaka ili ih potpuno uklonimo iz zemlje.”

Pored povećanja izdvajanja za odbranu i smanjenja vladinih programa, zakonodavci se nadaju da će od predsednika čuti nešto više o poreskoj reformi i zdravstvenoj zaštiti, kaže analitičar Džon Fortije.

“On i kongresni republikanci se u načelu slažu u pogledu ukidanja Obamakera, poreskih olakšica, pogranične bezbednosti i regulatorne reforme, tako da su to teme oko kojih će morati da okupi svoje republikanske kolege.”

Demokrate su, po svemu sudeći, više raspoložene da se suprotstave mnogim predsednikovim inicijativama, a među njima je novi predsednik stranke, bivši sekretar za rad Tom Perez.

“Donalde Tramp, ti ne predstavljaš celu Ameriku. Donalde Tramp, nećemo dozvoliti da takve vrednosti podele Ameriku, i tako ćemo se ponašati kao stranka – rukovodićemo se svojim vrednostima.”

Na brojnim skupovima kongresmena sa biračima proteklih dana, gnev prema Trampu i strah od promena sistema zdravstvene zaštite su bili izraženi. Takav je bio i skup sa liderom republikanaca u Senatu, Mičom Mekonelom.

“Veterani su bolesni, veteran su slomljeni i ne dobijaju pomoć koja im je potrebna", uzviknula je jedna demonstranktinja.

Predsednik Tramp takođe je spreman za bitku, ne samo sa demokratama nego i medijima.

“Moramo da se borimo, narode, moramo da se borimo protiv njih. Veoma su pametni, veoma lukavi i veoma nepošteni.”

Pojedini republikanci vide napade na medije kao nepotrebno odvraćanje pažnje sa važnih pitanja. Ali to je takođe deo predsednikove nepredvidljivosti, ističe republikanski strateg Džon Fieri.

“On je namerno nepredvidljiv. To je bila njegova cela strategija i to je radikalna promena u odnosu na većinu predsednika koji su nastojali da budu ozbiljno predvidljivi. To je zaista potpuno poremetilo establišment i kongresnim liderima će biti potrebno vreme da smisle kako da se postave prema tome.”

Tramp bi mogao da obraćanje u Kongresu iskoristi i da umiri birače posle povremeno haotičnog prvog meseca na položaju, i pokuša da poveća svoj rejting popularnosti, koji ostaje na veoma niskom nivou za jednog novog predsednika.