Imigraciona uredba - ključni test za novu administraciju

Sudbina kontroverzne uredbe predsednika Donalda Trampa o imigraciji je u rukama američkog federalnog sudskog sistema i možda bi mogla da stigne i do Vrhovnog suda. Federalni sudija je prošle nedelje privremeno obustavio Trampovu uredbu kojom se suspenduje prijem izbeglica i privremeno zabranjuje ulazak ljudima iz sedam većinski muslimanskih zemalja. Trampovi kritičari, kao i oni koji ga brane, vide tu pravnu bitku kao ključni test predesednikove izvršne vlasti, u skladu sa ustavom, ali i prava pravosudne grane vlade da predsednika drži odgovornim za poštovanje vladavine zakona.

Za predsednika Trampa, uredba kojom se pooštravaju imigracione mere tiče se bezbednosti Amerike.

“To je preduzeto radi bezbednosti naše zemlje, bezbednosti naših gradjana kako bi mogli da dodju ljudi koji nam neće naneti zlo. Zato je preduzeto.”

Medjutim, Trampova uredba je izazvala demonstracije širom zemlje. Demokrate, uključujući senatskog demokratskog lidera Čaka Šumera, žale se da je predsednik prekoračio svoja ovlašćenja.

“Potrebno je da republikanci ostave po strani svoja stranačka uverenja i priklone se onome što je najbolje za našu zemlju. U suprotnom moglo bi da dodje do erozije naših vladinih institucija, našeg ustava i suštinskih ideala Amerike.”

​Protivnici kažu da je imigraciona naredba diskriminatorna i neustavna. Medjutim, istorija bi mogla da bude na Trampovoj strani kada je reč o akciji predsednika u cilju regulisanja imigracije kaže pravni ekspert Den Maklaflin.

“Zbog toga što se predsednik oslanja na ovlašćenja koja mu je dao Kongres, on takodje ima široka ovlašćenja, bez obzira da li mislite da je njegova politika mudra ili ne, veoma široka ovlašćenja da deluje u okviru zakona.”

Federalni sudovi će sada doneti odluku da li je Tramp prekoračio svoja predsednička ovlašćenja kada je izdao uredbu, kaže ekspert Pol Šif Berman.

“Mislim da je pitanje da li ove uredbe sežu dalje i mislim da je to slučaj i po njihovom domašaju i neverovatno nepromišljenom načinu na koji su izdate.”

Pre no što se okrenuo politici Tramp je izgradio reputaciju dinamičnog biznismena sa brendom koji je poznat širom sveta.

Medjutim, sada kad je na položaju predsednika, moglo bi da se ispostavi da je suočavanje sa ograničenjima izvršne vlasti i merama koje preduzimaju Kongres i pravosudni sistem, veliki izazovi kaže stručnjak sa Američkog univerziteta Džejms Turber.

“Mi imamo podelu vlasti u našoj demokratiji. Ona je spora, razborita i transparentna. Kao biznismen, on voli da kaže: Optušteni ste. Ili Završimo ovo i idemo dalje. E pa u demokratiji to ne možete da uradite i to će da ga frustrira.”

Odluka nižeg suda o privremenoj obustavi Trampove imigracione uredbe bi mogla da dovede do brojnih srećnih trenutaka na aerodromima, jer se porodice ponovo ujedinjuju. Medjutim, Vrhovni sud će verovatno imati poslednju reč o Trampovoj zabrani putovanja i pitanju predsedničkih ovlašćenja u ovom slučaju.