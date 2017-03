Tramp u Kongresu: Svaki problem može da se reši

Američki predsednik Donald Tramp održao je prvi veliki govor od kada je 20. januara preuzeo najviši položaj u zemlji. U centru pažnje Trampovog obraćanja zakonodavcima iz oba doma Kongresa i američkom narodu bili su njegovi budžetski prioriteti, ali je 45. predsednik SAD govorio i o mnogim drugim temama.

Najvažnije veče od kada je položio predsedničku zakletvu Donald Tramp je počeo osudom nedavnih pretnji upućenih jevrejskim centrima i vandalizacije spomenika na jevrejskim grobljima, baš kao i osudom prošlonedeljne pucnjave u Kanzas Sitiju, kada je napadač, beli Amerikanac, ubio jednog inženjera poreklom iz Indije, a ranio njegovog kolegu, takođe poreklom iz Indije i još jednog muškarca, koji se nalazio u baru.

Tramp je rekao da ti događaji podsećaju da je Amerika, iako politički podeljena, zemlja koja ujedinjena osuđuje mržnju i zlo u svim njihovim oblicima.

“Svaka generacija Amerikanaca predaje baklju istine, slobode i pravde – to je neprekidan lanac sve do današnjeg dana. Ta baklja je sada u našim rukama i mi ćemo je upotrebiti da osvetlimo svet. Ja sam ovde da vam pošaljem poruku jedinstva i snage, i to je poruka koju vam šaljem duboko iz svog srca”, rekao je Tramp na samom početku svog prvog govora u Kongresu.

Tramp je istakao da je čuo “molbu” američkog naroda i počeo da primenjuje imigracione zakone – za koje je rekao da će doprineti povećanju plata, pomoći nezaposlenima, uštedeti milijarde dolara i učiniti zemlju bezbednom za sve.

“Nacije širom sveta, kao što su Kanada, Australija i mnoge druge imaju imigracioni sistem zasnovan na zaslugama. Osnovni princip je da oni koji žele da uđu u zemlji treba da mogu da se izdržavaju finansijski. U Americi, mi ne sprovodimo to pravilo, tako da prenaprežemo upravo ona javna sredstva na koja se naši najsiromašniji građani oslanjaju. Nacionalna akademija nauka navodi da naš trenutni imigracioni system košta poreske obveznike više milijardi dolara godišnje”, rekao je Tramp.

Američki predsednik ponovo je obećao da će izgraditi zid duž američko-meksičke granice i naglasio da preduzima oštre mere da zaštiti zemlju od “radikalnog islamskog terorizma”. Tramp je rekao da je dao instrukcije Pentagonu da napravi plan za poraz Islamske države, koju je nazvao "mrežom odmetnutih divljaka”, koji ubijaju muslimanske i hrišćanske muškarce, žene i decu.

Na unutrašnjem planu, Tramp je najavio da će se industrijske grane, koje su bile u fazi gašenja “vratiti na velika vrata”, zatražio od Kongresa da odobri investiciju od 1.000 milijardi za obnovu infrastrukture i stvaranje miliona radnih mesta.

Kao što se i očekivalo, Tramp je kritikovao prethodnu administraciju, navodeći statističke podatke o nezaposlenosti i siromaštvu. Optužio je Obaminu administraciju da je "uvećala dug skoro kao svi ostali predsednici zajedno” i ponovio jednu od svojih omiljenih tema: zamenu Obamakera, koji je još jednom nazvao “katastrofom, koja propada”, a za novi sistem rekao da će građani imati veći izbor i pristup boljoj zdravstvenoj zaštiti - po nižoj ceni.

“Sve što je pokvareno u našoj zemlji može se popraviti. Svaki problem može da se reši. A svaka porodica koja pati, može da pronađe lek i nadu. Naši građani to zaslužuju i mnogo više. Zašto se ne bismo udružili i konačno to ostvarili. U vezi sa ovim i mnogim drugim pitanjima, demokrate I republikanci trebalo bi da se ujedine za dobrobit zemlje, i dobrobit američkog naroda”.

Tramp je ponovio da će Kongresu poslati predlog budžeta koji sadrži jedno od najvećih povećanja za odbranu u američkoj istoriji, objasnivši da je hrabrim muškarcima i ženama u vojsci neophodno oružje da sačuvaju bezbednost Amerike i oružje da spreče rat, a da ako moraju da se bore, moraju da se bore da pobede.

Kao jednu od gošći prve dame Tramp je predstavio udovicu vojnika, pripadnika specijalne jedinice “mornaričkih foka”, koji je stradao prošlog meseca u Jemenu. Ona je plakala dok je dobila najveći aplauz večeri, koji je trajao više od minut…

Američki predsednik takođe je pozvao na “direktno, obimno i značajno angažovanje” sa svetom, ponavljajući da američki partneri u NATO-u moraju da ispune svoje finansijske obaveze, što je – kako je naveo već počelo da se dešava.

“Moj posao nije da predstavljam svet. Moj posao je da predstavljam SAD, ali svi znamo da je Americi bolje kada imamamo manje konflikata, a ne više”.

U ime opozicione Demokratske stranke odgovor na predsednikovo obraćanje uputio je bivši guverner Kentakija Stiv Bešir, koji je naglasio uspeh Obamakera u toj državi, koju je Tramp osvojio na novembarskim izborima. Bešir je kao guverner Kentakija, za osam godina na položaju, smanjio broj neosiguranih sa više od 20 odsto, na 7,5 procenata.