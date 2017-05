Tramp ima "puno poverenje" u zeta i ključnog savetnika

Predsednik Donald Tramp brani svog zeta i savetnika u Beloj kući Džareda Kušnera koji je, prema medijskim izveštajima, pokušavao da uspostavi tajne kanale za komunikaciju sa ruskim zvaničnicima pre nego što je nova administracija preuzela vlast u januaru.



“Džared obavlja izvanredan posao za zemlju. Imam puno poverenje u njega. Poštuju ga gotovo svi i on radi na programima koji će našoj zemlji uštedeti milijarde dolara. Uz to, što je možda još važnije, on je veoma dobra osoba”, rekao je Tramp u nedelju za dnevnik Njujork tajms.



Tridesešestogodišnji Kušner, biznismen iz Njujorka, oženjen je Trampovom najstarijom ćerkom Ivankom, koja je takođe savetnica u Beloj kući.



Kušner je, prema navodima nekoliko medija, u decembru prošle godine pokušao da uspostavi tajne veze za komunikaciju sa Moskvom, tokom sastanka sa ruskim ambasadorom u Vašingtonu Sergejom Kisljakom.



Pojedini eksperti za spoljnu politiku saopštili su da strahuju da bi taj potez, preduzet dok je bivši predsednik Barak Obama bio još na položaju,mogao da podrije američku bezbednost, dok su opozicione demokrate predložile da se Kušneru onemogući pristup poverljivim informacijama.



Kušnerov advokat rekao je da je Trampov zet spreman da sarađuje u kongresnoj istrazi veza Trampove kampanje sa ruskim zvaničnicima. Predsedavajući senatskog Spoljnopolitičkog odbora, republikanski senator Bob Korker, rekao je da Kušner veoma otvorena osoba i da će mu prepustiti da govori za sebe kada za to bude pravo vreme.



Visoki zvaničnici Trampove administracije, savetnik za nacionalnu bezbednost H.R Mekmaster i sekretar za unutrašnju bezbednost Džon Keli saopštili su da Kušner nije uradio ništa pogrešno.