Tramp: Politika uticala na sud da suspenduje uredbu o imigraciji

Američki predsednik Donald Tramp je u današnjem obraćanju šefovima policija velikih gradova sugerisao da je politika razlog zbog kojeg su sudovi suspendovali njegovu uredbu o imigraciji i upozorio da je nacionalna bezbednost ugrožena ukoliko ne bude restrikcija ulaska u zemlju državljanima sedam većinski muslimanskih zemalja.

“Izloženi smo opasnosti zbog toga što se dogodilo”, rekao je Tramp u Vašingtonu, na konferenciji Asocijacije šefova policija velikih gradova.“Ne želim da ikada nazovem neki sud pristrasnim, tako da ga neću zvati pristrasnim”, istakao je Tramp.

Iako sudovi tek treba da donesu krajnju presudu o toj uredbi, američki predsednik je rekao da su sudovi izgleda politički opredeljeni i da bi bilo divno za pravosudni sistem ako bi mogli da pročitaju izveštaj i urade ono što je ispravno.

Apelacioni sud u San Francisku je najavio da će najverovatnije tokom ove nedelje doneti odluku o tome da li je federalni sudija imao zakonsku osnovu da suspenduje Trampovu zabranu putovanja.

Šta posle odluke Apelacionog suda?

Tročlano veće apelacionog suda u San Francisku saslušalo je u utorak argumente pravnih zastupnika suprostavljenih strana, tokom telefonske konferencije koja je uživo prenošena na internetu i kablovskim televizijima.

"Koliko su federalnih prekršaja počinili ljudi koji su ušli sa vizom iz ovih zemalja? Konačan odgovor je da ih nije bilo”, rekao je federalni sudija Vilijam Kenbi.

"Da, poštovani sudijo. Ovaj proces teče veoma brzo i radimo što najbolje možemo”, istakao je advokat Sekretarijata za pravosuđe Ogust Flendži.

"Kažete da proces teče brzo, ali ste podneli žalbu nama pre nego što ste se obratili Okružnom sudu da biste ušli u zapisnik. Zašto bismo mi saslušavali argumente sada ako vi izgleda govorite da ćete da predstavite druge dokaze kasnije?”, upitala je federalni sudija Mišel Fridlend.

“Ima mnogo ljudi iz Somalije povezanih sa Al Šababom, koji su osuđeni u Sjedinjenim Državama", rekao je Flendži.

"Da li je taj podatak u nekom zapisniku na koji možete da nas uputite?”, upitala je Fridlend.

"Nije u zapisniku. Ima drugih primera, ali ste u pravu da oni nisu u zapisniku”, odgovorio je Flendži.

Sudije su takođe dovele u pitanje argumente Noe Pursela, pravobranioca savezne države Vašington, koja je uz Minesotu podnela tužbu protiv zabrane putovanja. Pursel je tvrdio da je zabrana neustavna, zato što se isključivo odnosi na muslimane.

"Jasno je da je to motivacija. Tačno je da treba da dokažemo verovatnoću uspeha, ali u ovom stepenu procesa zakon je jasan – naši opravdani navodi se smatraju istinitim zbog procene verovatnoće uspeha”, rekao je Pursel.

“Samo trenutak. To ne može da bude istina. Zar treba da vam verujemo na reč? Iznosite tvrdnje i to je jednako verovatnoći uspeha? Zar stvarno to mislite?”, upitao je federalni sudija Ričard Klifton.

Rori Fleming, profesor prava na Univerzitetu Kalifornije, smatra da ukupni argumenti vlade nisu bili ubedljivi za sudije.

"Ne izgleda kao da će sud odobriti zahtev da se ukine blokada uredbe. Možda će pokušati da je ograniče ili da odbiju zahtev i vrate ga drugom sudu da ga ograniči, što mi se čini kao više strateška odluka", smatra Fleming.

Tročlano sudsko veće saopštilo je da će izreći presudu što je pre moguće.

Imigranti su nastavili da dolaze u Sjedinjene Države nakon što je niži sud prošlog petka suspendovao Trampovu uredbu.

Protivnici zabrane smatraju da bi njena ponovna primena mogla da izazove masovnu konfuziju i haos na mnogim aerodromima, što je bio i slučaj kada je prvi put stupila na snagu 27. januara. Carinski zvaničnici su priveli stotine ljudi, dok su pojedini deportovani. To je dovelo do protesta širom zemlje i tužbi na više frontova.

Bez obzira na to šta će odlučiti sud u San Francisku, taj slučaj će verovatno na kraju završiti pred Vrhovnim sudom, smatra profesor Fleming. Sud je od prošlogodišnje smrti sudije Antonina Skalije podeljen na po četiri liberalna i konzrevativna pravnika.