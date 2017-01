Tramp oživeo projekte dva naftovoda

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je uredbe o nastavku realizacije projekata izgradnje dva naftovoda u srcu Amerike, u okviru najnovijih poteza da ukine mjere koje je uveo njegov prethodnik Barak Obama. Takođe je potpisao uredbu kojom se zahtijeva da se materijal za naftovod proizvede u Sjedinjenim Državama.

Predsjednik Donald Tramp podržao je kontroverzne naftovode "Kistoun XL" i "Dakota Access", pod uslovom da se prilikom izgradnje koristi američki čelik.



“Ponovo ćemo da pregovaramo o pojedinim uslovima i ako im se to svidi vidjećemo da li možemo da izgradimo Kistoun. To bi donijelo mnogo poslova, 28 hiljada izvanrednih poslova u građevinarstvu. Naftovod Dakota Access takodje zavisi od uslova o kojima ćemo mi da pregovaramo. Insistiram na tome da ako ćemo da gradimo naftovode u Sjedinjenim Državama, cijevi moraju da budu proizvedene ovdje”.



Obamina administracija je 2015. godine zaustavila realizaciju projekta Kistoun, kojim bi se nafta transportovala od Kanade do Teksasa, navodeći da bi to ugrozilo američke napore da postigne globalni sporazum o klimatskim promjenama.



Vojska je prošle godine odlučila da istraži alternativne rute za naftovod Dakota, poslije velikih protesta pripadnika plemena Stending rok i njihovih pristalica, koji su isticali da bi taj projekat mogao da zagadi izvore vode i oskrnavi teritoriju, koju lokalna indijanska plemena smatraju svetom.



Tramp je prethodno, na sastanku u Bijeloj kući, pozvao direktore najvećih američkih proizvođača automobila Dženeral Motorsa, Forda i Fijat Krajslera, da prošire proizvodnju u Sjedinjenim Državama.



"Vraćamo proizvodnju u Sjedinjene Države u velikoj mjeri, značajno smanjujemo poreze i nepotrebne propise. Želimo propise, ali one koji nešto znače”.

Novi predsjednik je uoči inauguracije kritikovao automobilske kompanije zbog širenja operacija u Meksiku i prijetio im velikim carinama ako pokušaju da prodaju svoje proizvode u Americi.

Međutim, Trampove ekonomske poruke moglo bi da zasijeni njegovo ponovno iznošenje netačne i više puta odbačene tvrdnje o 3 do 5 miliona nelegalnih glasača na izborima zbog kojih je, kako je ponovio na jučerašnjem sastanku sa kongresnim liderima, Hilari Klinton osvojila ukupno veći broj glasova.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Pol Rajan nije bio spreman da podrži Trampove navode o izbornoj prevari.



“Nisam vidio dokaze za to i to sam jasno stavio do znanja”.

Tramp je danas najavio i će naredne nedelje saopštiti ime kandidata za mjesto u Vrhovnom sudu, upražnjeno posle smrti sudije Antonina Skalije.

U međuvremenu je zatražio od direktora FBI Džejmsa Komija da ostane na tom položaju.

“Postao je poznatiji od mene”, rekao je Tramp za Komija.

Komi je trenutno, uz ostale zvaničnike, pod istragom Sekretarijata za pravosuđe, zbog načina na koji se bavio slučajem imejlova Hilari Klinton, te mogućeg uticaja na izbore. Direktor FBI-a pak istražuje veze predstavnika Trampove kampanje sa Rusijom.