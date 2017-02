Tramp ne menja stil - pristalice zadovoljne, kritičari zabrinuti

Predsednik Donald Tramp obećao je da će doneti promene tokom prošlogodišnje izborne kampanje. Do sada, njegovi napori da ostvari to obećanje imali su mešovite rezultate. Tramp je doneo seriju izvršnih uredbi koje su zadovoljile njegove pristalice ali su antagonizovale protivnike, posebno kada je reč o njegovim potezima u odnosu na imigraciju i zdravstvenu zaštitu. Trampov rejting popularnosti trenutno se kreće oko 40% što je, istorijski gledano, veoma niska stopa za jednog novog predsednika.

Predsednički mandat Donalda Trampa počeo je smelim obećanjem političkih promena.

“20. januar 2017. biće upamćen kao dan kada su građani ponovo postali vladari ove zemlje.”

Niz Trampovih izvršnih uredbi u prvim nedeljama mandata zadovoljio je pristalice iz Trampova baze, kao što je Džim Bouman iz Viskonsina.

“Znam da je to već opšte mesto, ali ljudi su želeli promene, i po mom mišljenju videli su Donalda Trampa kao nekoga ko će, voleli ga ili ne, zaista dovesti do promena”, ističe Džim Bouman, pristalica predsednika Trampa.

Trampova privremena imigraciona zabrana izazvala je žestok otpor širom zemlje i uspešno je osporena pred saveznim sudom. Pristalicama se dopada Trampova smela primena predsedničkih ovlašćenja, ali ona brine demokrate kao što je demokratski senator Ričard Blumental.

“Nezavisnost našeg pravosuđa znači da je naš Ustav i dalje vrhovni zakon, čak i ako predsednik Tramp želi da se stavi iznad zakona.”

Iako su oprezni kada je reč o Trampovom direktnom stilu upravljanja, kongresni republikanci kao što je predsednik Predstavničkog doma Pol Rajan i dalje ga podržavaju.

“Znam da je on nekonvencionalni predsednik. Frustriraju ga sudije. I nas frustriraju sudije. Ali on poštuje proces i mislim da je to ono što je, na kraju krajeva, najvažnije.”

Republikanci će se verovatno držati uz Trampa sve dok je njihova zajednička biračka baza zadovoljna, kaže Džon Fortije.

“Ako predsednik bude u stanju da, sa ovakvim Kongresom ostvari uspeh kod nekih svojih inicijativa, to će biti korisno. Ali ako počne da posustaje i bude uzdrman, postoji mogućnost da će biti mnogo teže održati Republikansku stranku na okupu.”

Analitičar Džejms Turber smatra da će Tramp vremenom obuzdati svoj temperament i smeli ali povremeno problematičan način donošenja odluka.

“Vladavina zakona, transparentnost i mediji, sve te instucije će ga proveravati i korigovati. Biće to agonija za neke ljude zbog njegovog ponašanja ali na kraju će, verovatno biti doveden u okvire, kada je reč o radikalnim promenama.”

Trampova najnovija politička smetnja je ostavka savetnika za nacionalnu bezbednost, generala u penziji Majka Flina i njene političke posledice. Za sada, međutim, Trampov agresivni stil će se verovatno nastaviti, izazivajući hvalospeve pristalica kao i intenzivno protivljenje kritičara.